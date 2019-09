¿Amaño en el The Best que ganó Messi?: la Federación de Egipto denuncia más irregularidades

PREMIOS THE BEST

Los Premios The Best siguen trayendo cola. En una gala donde pocos se esperaban que se lo llevase Messi, el recuento de votos sigue siendo una incógnita, ya que no aparecen algunas federaciones que votaron y, por lo tanto, no se contó su elección. Este es el caso de Egipto, donde reivindican que sus votos no aparecen en la lista.

El cuarto puesto de Salah parece más polémico que nunca. Desde la Federación de Egipto afirman que tanto seleccionador como capitán (los cuales tienen un voto obligado) no aparecen en la lista con su elección, algo que ha perjudicado sus opciones de acabar en el último puesto del podio que ostenta Cristiano Ronaldo.

Lo único que ha aparecido en la lista en relación al país africano fueron los votos de su periodista, Hany Danial, quien eligió a Mané, Cristiano Ronaldo y Salah, en ese orden. Por ello, la incógnita ha aumentado las sospechas de que la lista se haya modificado antes de otorgarse el premio.

No es la primera vez

Este no ha sido el primero, ya que han habido varios casos relacionados con diferentes países, seleccionadores y capitanes y un voto que no han llegado a emitir o directamente cambiar el nombre del mismo., lo que significa que ha podido haber más de un error a la hora del recuento.

En cuanto a las votaciones, Van Dijk, gran favorito para llevarse el galardón tras su espléndida temporada y conseguir el premio de mejor jugador de la UEFA, terminó segundo por detrás del argentino.

