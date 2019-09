¿Messi merecía el The Best?: las 5 razones por las que se pone en duda

Messi posando en la gala de Premios The Best 2019. EFE

THE BEST 2019

Este lunes tuvo lugar en Brescia (Italia) la fiesta del fútbol mundial. La gran noche en la que la FIFA galardonaba a los mejores jugadores del mundo. Una entrega de premios en la que Leo Messi se alzó con el The Best 2019 por primera vez en su carrera profesional. Un trofeo que aún no tenía en sus vitrinas y que ha generado discrepancias en el mundo del fútbol en torno a su victoria.

El argentino competía con Van Dijk y Cristiano Ronaldo por el premio a mejor jugador del mundo. El '10' del Barcelona superó a ambos futbolistas en la votación de seleccionadores y capitanes, sin embargo, no tuvo el mismo éxito entre los periodistas que participaban en la elección del ganador. En este último caso, Messi obtuvo 364 puntos, mientras que Van Dijk se llevó 462 y Cristiano 264.

Messi recoge el premio The Best 2019 de la mano de Infantino (presidente de la FIFA). EFE

Existen hasta cinco razones que ponen en duda si Messi debía ser el máximo premiado de la gala; sobre todo en un año en el que el Barcelona no brilló y protagonizó tropiezos estrepitosos e inesperados en Champions y Copa.

Fracaso de Anfield

Una de las noches más negras de la historia del Barça tuvo lugar en 2019, concretamente el 7 de mayo. Los azulgranas visitaban Anfield con una renta de tres goles a favor en semifinales. Con la ilusión intacta de alcanzar la final del Wanda Metropolitano. Sin embargo, el Liverpool aniquiló toda esperanza culé endosando un 4-0 histórico para remontar la eliminatoria.

Leo Messi preocupado durante el encuentro frente al Liverpool REUTERS

Ni Messi, ni ningún jugador del Barcelona estuvo acertado sobre el césped de Anfield. Una derrota muy dolorosa que llegaba justo un año después de la remontada icónica que protagonizó la Roma el curso anterior en cuartos de final.

Traca valenciana en Sevilla

Tras la debacle en territorio británico, el Barça quería terminar cuanto antes la temporada. Ya sin el aliciente de cosechar un doblete que arropara la que hubiese podido ser la sexta Champions para el club, la Copa del Rey había perdido valor. Los de Valverde estaban clasificados para la final contra el Valencia, pero se respiraba un clima agrio en torno al club y a la posibilidad de conseguir el título.

Dani Parejo levanta el trofeo de la Copa del Rey REUTERS

Los azulgranas estaban obligados a ganar la final, con el objetivo de al menos cerrar la temporada sin más noches oscuras. Sin embargo, el Valencia terminó dando la campanada y haciéndose con el trofeo real gracias a los goles de Gameiro y Rodrigo. Dos tantos que neutralizaron el tanto con el que Messi empató la final en el minuto 73.

Brasil le dejó sin Copa América

La Copa América 2019 era una cita muy esperada para Argentina y para Messi, ya que ambos querían resarcirse de años anteriores y poder levantar por fin un título juntos. Sin embargo, Brasil apeó a la Albiceleste de alcanzar la final y el '10' volvió a dejar luces y sombras con su selección nacional.

Leo Messi con la selección argentina. EFE

El azulgrana lo intentó durante el encuentro ante la Canarinha, pero no pudo hacer que Argentina jugará la gran final. Una derrota que retrasa, al menos hasta 2020, la posibilidad de que el atacante pueda celebrar un éxito con su combinado nacional; concretamente será en la cita continental que acogerá su país junto a Colombia.

Polémica arbitral y sanción

Unido al punto anterior, la Copa América dejó momentos muy duros para Messi. Y es que la eliminación de Argentina hizo que el '10' de la Albiceleste cargara duramente contra la Conmebol, acusando al organismo de corrupción arbitral. Unas declaraciones por las que fue sancionado con tres meses de suspensión.

Messi y Medel protestan al árbitro del partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019 EFE

Ahora también se ha conocido un informe interno de la Conmebol en la que se considera que Messi fomentó "el odio" en todo el mundo. Así se refleja en el documento filtrado por NA. "No es justificable juzgar de corrupta a una organización como la Conmebol. El daño moral y económico que ha causado a la imagen institucional de la entidad es irreparable", espetaba.

Cristiano Ronaldo y Van Dijk

Por último, y quizás lo más importante, los logros conseguidos por Cristiano Ronaldo y Van Dijk crean controversia en torno a quién debería haber ganado el The Best 2019. Los dos jugadores firmaron grandes temporadas con sus clubes, pero finalmente no obtuvieron reconocimiento individual.

Van Dijk, durante un partido REUTERS

El caso del holandés es el más claro. El '4' del Liverpool fue el líder indiscutible del conjunto inglés durante toda la temporada. Su figura guió a los reds a levantar la Champions 14 años después, a un subcampeonato en la Premier League y a conseguir la Supercopa de Europa. Además, Van Dijk fue pieza clave con Holanda para alcanzar al final de la UEFA Nations League.

Pero Cristiano también hizo méritos a nivel de clubes y selecciones. El astro portugués ganó la Serie A con la Juventus y, a pesar de caer eliminado, mantuvo a su equipo en Champions en momentos complicados; por ejemplo, contra el Atlético de Madrid en cuartos de final, cuando firmó un hat-trick.

Cristiano Ronaldo emula al 'Cholo' Simeone tras la victoria de la Juve Reuters

No contento con eso, el luso se coronó con Portugal como campeón de la Nations League, precisamente contra la Holanda de Van Dijk. Un torneo con el que cerró otro año histórico a nivel de selecciones.

