Messi se confiesa: regreso al fútbol argentino, futuro como técnico y opinión de Ansu Fati

Leo Messi levantó ayer su primer The Best como mejor jugador del mundo. La ciudad de Brescia (Italia) fue testigo de una gala que dejó al argentino como principal reclamo mediático. Tras haber conseguido el galardón, el '10' del Barcelona concedió una entrevista a FIFA para analizar toda la actualidad que rodea a su figura.

Primer The Best

"Estoy muy contento de poder recibir este premio. Pero como siempre digo, para mí los premios individuales son una cosa secundaria, lo principal es lo colectivo. Es una noche emocionante porque tengo la suerte de tener aquí a mi mujer y, sobre todo, a dos de mis tres hijos. Disfrutar de este momento con ellos es algo único".

Temporada pasada

"Fue rara. Tuvimos un grandísimo año a nivel de equipo y, por un partido (la derrota contra el Liverpool), dejó de serlo. Fue tan grande la decepción que ya no le dimos importancia a la Liga y jugamos la Copa del Rey sin llegar bien preparados. El golpe había sido demasiado duro. Un partido nos marcó una temporada que hasta ahí había sido perfecta. Nos quedamos tan cerquita de estar en otra final de Champions… El año terminó siendo amargo".

Buena relación con Cristiano

"Tenemos una gran rivalidad en lo deportivo, se generó por los últimos años, por el hecho de estar uno en el Barcelona y otro en el Madrid. Por ganar premios individuales. La gente quizás crea que va más allá del fútbol, pero no. Nosotros queremos lo mejor cada uno para su equipo. Y a nivel individual a los dos nos gusta ganar, no aceptamos perder. De ahí la competitividad que hay entre los dos. Lo importante es que quede ahí, en el terreno de juego".

Eclosión de Ansu Fati

"Es un jugador que me encanta, e intento ayudarlo y acompañarlo. Tiene un nivel de juego impresionante y condiciones para triunfar. Pero también, mirándolo desde mi lado, me gustaría que lo lleven poco a poco, como me llevaron a mí en su momento. Con tranquilidad, sin meterle presión. No hay que olvidar que tiene 16 años. Ojalá siga disfrutando y que todo el ruido que hay alrededor de él no le haga mal, porque tiene condiciones para ser uno de los mejores".

Sus inicios

"Viéndolo así entiendes un poco más el trato que te dio Ronaldinho en tus inicios. Rijkaard también, que me tocó en ese momento. Diría que todo el vestuario. Todos me ayudaron de una manera u otra. Sobre todo el entrenador cuando no me hacía jugar y yo me calentaba. Hoy de mayor entiendo que era lo mejor para mí y siempre le estaré agradecido. Se lo dije también a él: fue importantísimo por cómo me trató".

Nueva generación argentina

"No me ha sorprendido nadie en lo deportivo, porque ya los conocía a todos y sé lo que son capaces de hacer. Los veo en sus clubes, ya sabía de la camada que venía atrás. Pero sí me sorprendieron a nivel humano. Había mucha gente que no conocía y fue una sorpresa muy bonita poder compartir una Copa América con ellos. Ver que, al margen de grandes jugadores, son personas muy sanas y muy buenas".

Scaloni como seleccionador

"Es un entrenador que tiene las ideas claras, que sabe ver el fútbol, y sobre todo que lo transmite muy bien. Es fácil entenderlo, es efectivo y maneja muy bien los grupos. Creo que fue un acierto que lo dejen fijo y que pueda dar la tranquilidad que se necesita para trabajar en la selección".

Messi entrenador

"La verdad es que siempre dije que no, no me veo entrenando. Pero bueno, uno nunca sabe. Después, cuando los veo, pienso que me gusta estar con chicos… intentar formarlos, enseñarles. Pero sinceramente, hoy por hoy no lo veo. De aquí a unos años, qué pueda pasar, no lo sé".

Maradona vuelve a entrenar

"Obviamente que me pone muy contento que haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez. Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo. Ahora con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el futbol argentino, donde creo que tiene que estar".

Regresar a Argentina

"Siempre lo dije ¿no? Es un sueño desde pequeño el poder jugar en el fútbol argentino, jugar con la camiseta de Newell’s. Pero bueno, no sé si lo podré hacer realidad. No pasa por mí solo. Tengo 3 hijos".

Objetivo de Messi

"Quiero ganar todo. Hace cuatro años que no ganamos la Champions. Tenemos muchas ganas de volver a ganarla. Pero somos conscientes de que si no estamos bien en el día a día, no lo vamos a conseguir. Y luego la Copa América, tener una oportunidad de intentarlo una vez más después de tantas me genera muchísimas ganas. Esa Copa me genera muchísima ilusión".

