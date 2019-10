Quim Domènech saca a relucir las dudas del Barça: "Lo mejor y lo peor ha sido ganar"

El Barcelona ha logrado una importante victoria tras un gran remontada ante el Inter. El equipo italiano golpeó primero y se adelantó en el marcador en los primeros instantes del encuentro. Tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja pero, tras el descanso, el conjunto azulgrana supo darle la vuelta al partido y certificar el triunfo.

No obstante, a pesar de haber conseguir los tres puntos, las dudas siguen sobre el club dirigido por Ernesto Valverde. Quim Domènech ha analizado la victoria en El Chiringuito y no la considera tan positiva: "Cuando el Barça mejora cambiando a Busquets por Arturo Vidal, yo creo que es sintomático de lo que le ocurre a este equipo desde hace tiempo. Lo mejor y lo peor que le ha pasado al Barça es ganar".

"Lo mejor porque necesitaba una victoria y lo peor porque gana después de no haber jugado bien una vez más. Una noche más no ha jugado bien el Barça. Un partido abierto, no ha controlado", agregó.

Además, analizó las palabras de Lionel Messi al finalizar el choque: "Otra noticia del partido es que Messi por fin sale a hablar y da la cara. Está dando la cara después de haberle criticado muchas veces, y me sorprende".

