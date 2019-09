Balotelli y su polémica vuelta a casa: ¿fumó en el vestuario antes de jugar contra la Juve?

Mario Balotelli seguirá siendo polémico hasta el fin de sus días. El delantero italiano debutaba este martes con el Brescia, el equipo de la ciudad en la que creció durante su infancia. 'Super Mario' cumplía el sueño de su padre adoptivo al fichar por el enésimo equipo de su carrera, que se perdió entre alguna de las tantas polémicas que ha protagonizado.

Balotelli está empeñado en que le vuelvan a ver como lo que era: uno de los grandes jugadores de futuro del fútbol europeo. Sin embargo, tiene un don para estar en el centro de toda polémica y en su estreno con el Brescia lo volvió a hacer. En Italia está corriendo como la pólvora un vídeo del vestuario del equipo de la localidad de Lombardia en el que, aparentemente, aparece el nueve fumando.

La toma es muy rápida, pero la sensación es que Balotelli está fumando un cigarro delante de todos sus compañeros poco antes de saltar al campo. El Brescia se enfrentó a la Juventus en un partido que acabó 1-2 con triunfo para los bianconeri con goles de Chancellor en propia y Pjanic.

El polémico vídeo de Balotelli fumando

En el centro de la polémica

Balotelli no se ha pronunciado y se mantiene al margen de su última polémica. En su galería de alborotos ya figuran muchos otros, la más icónica sea seguramente cuando mostró una camiseta en la que se podía leer "Why always me?" ("¿Por qué siempre yo?") tras marcar un gol durante su etapa en el Manchester City. Una protesta a la que igual ya Balotelli encontró respuesta durante estos años. Porque 'Super Mario' siempre será el mismo. No lo puede evitar.