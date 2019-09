Djedovic roba la identidad a Ibrahimovic por las calles de Miami

Existen personas con rasgos muy similares entre ellas y que pueden crear confusión. Este es el caso de Nihad Djedovic, jugador bosnio de baloncesto del Bayern Múnich, y Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco de la MLS. Ante esta situación, el conjunto bávaro ha llevado a cabo un reto en el que Djedovic toma las calles de Miami haciéndose pasar por el internacional sueco.

"Hola amigos, soy Katharina Schöninger, del equipo de basketball del Bayern Múnich, y estoy aquí con Nihad Djedovic, también del Bayern, quien es confundido por ustedes y alrededor del mundo por un cierto Zlatan Ibrahimovic", anuncian al principio del vídeo.

A continuación, ambos salen a la calle y Djedovic comienza a fotografiarse con las fans que se lo piden. Además, el bosnio juega un partido de baloncesto ante la sorpresa de dos desconocidos que no pueden creer su talento. Finalmente, reconoce su auténtica identidad.

"Mi hijo es el fanático mayor de él. Lo voy a llamar para que lo vea, ¿puedo?”◘@NihadDjedovic, estrella de @fcb_basketball, tomó las calles de Miami haciéndose pasar como @Ibra_official. Los resultados fueron increíbles y hablan por sí solos. ◘#BayWaFCBBTour#NotZlatan pic.twitter.com/2Gta0ToPKn — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 19, 2019

Nihad Djedovic ya habló sobre este parecido en una entrevista para la Euroliga: "Tiene genes balcánicos (precisamente bosnios), por eso el parecido, pero desde que me dejé crecer el pelo, me confunden con él en las redes casi todos los días". Y cuenta una anécdota significativa: "Este verano estuve en París tres días. Y no puedo decir cada persona, pero cada dos personas me paraba para hacerse una foto conmigo. Fue increíble".

