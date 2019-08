La emotiva respuesta de Ibrahimovic a un niño que se ha vuelto viral

Zlatan Ibrahimovc siempre se ha caracterizado por su gran carácter y personalidad. Pero esta vez un niño ha sido más 'rápido' que él. El futbolista estaba firmando autógrafos a unos aficionados de Los Angeles Galaxy cuando uno de ellos, un pequeño galaxian le hace una divertida pregunta: "¿Me conoces?". El sueco no puede evitar sonreír y muy seriamente le contesta "¡Por supuesto!". Zlatan no duda en hacerle la misma pregunta al niño: "Y tú, ¿Me conoces?", "¡Claro!", responde el chico.

El delantero de 37 años lleva juntando en el equipo californiano desde 2018. Es el jugador mejor pagado de la Major League Soccer con 7,2 millones de dólares. Le siguen Giovani dos Santos y el veterano Michael Bradley. El jugador lleva 42 goles en 47 partidos con el conjunto americano.

El internacional sueco ha dejado claro que está contento con el equipo, aunque es consciente de que no tiene nada que ver con la competitividad que existe en el fútbol europeo y lo que ha logrado militando en los mejores equipos del continente:"Mi prioridad siempre fue LA Galaxy. El año pasado no fue una situación normal para mí. Donde voy gano y he ganado en todas partes", asegura.

Ibrahimovic tiene en su palmarés los trofeos más importantes de este deporte. Solo le quedaría acumular algún título con su Selección. El 'nueve' está nominado al Premio Puskas de la FIFA por el mejor gol de esta temporada pasada. Su candidatura está protagonizada por un tanto ante Toronto el pasado 15 de septiembre.

