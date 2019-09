El nuevo máximo accionista del Rayo Majadahonda es ... ¡un jugador del Oviedo!

Alejandro Arribas, quien fuera jugador del Rayo Vallecano y Osasuna entre otros, será el máximo accionista del Rayo Majadahonda. El central, quien actualmente tiene 30 años y milita en las filas del Oviedo, compaginará su actividad futbolística con el intento de devolver a la Segunda División al club madrileño.

El Rayo Majadahonda, club de la infancia de Arribas, quien se formó en sus categorías inferiores, intentará volver a la competición que disputaba la pasada temporada tras descender a la 2ºB.

El central, quien se hizo con la mayoría de acciones, declaró en la Junta Extraordinaria del club que es un honor y privilegio formar parte del proyecto: "Qué mejor manera de empezar y acabar una carrera profesional en el club que te has hecho como futbolista y te has hecho como persona. Para mí es un privilegio estar aquí y el día de mañana cuando me retire del fútbol, ayudar de otra manera".

◘️| El primer equipo se ejercitó en Santa Ana con la mente puesta en el Real Oviedo B#SoñemosX2



◘https://t.co/UgizjhqKcz pic.twitter.com/kYS5obRLZw — CF Rayo Majadahonda (@RMajadahonda) September 11, 2019

Según se ha podido saber, dicho Consejo de Administración será presidido por José María Sanz y, además, el padre de Alejandro, Pedro Arribas, será el Secretario del Consejo. En la Junta se nombró a su vez al nuevo presidente del club, Enrique Vedia.

El madrileño ha jugador numerosas temporadas en La Liga, habiendo estado en Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla, Deportivo de la Coruña y un breve paso por América con su etapa en el Pumas de México. El jugador llegó al equipo asturiano el pasado verano.

