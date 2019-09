Marcelino, tras su despido: "Sois el mejor grupo con el que he trabajado jamás"

Tras el anuncio del cese de Marcelino este miércoles, el entrenador quiso agradecer a todos sus jugadores el esfuerzo que han realizado estos años. Según ha informado el diario Superdeporte, el técnico tuvo unas emotivas palabras con la plantilla antes de marcharse de Paterna.

"Sois el mejor grupo con el que he trabajado jamás", dijo el entrenador, quien, emocionado, solo hizo que dar gracias a cada uno de los jugadores: "Os deseo toda la suerte del mundo y perdonadme si algún día fui brusco con vosotros".

Marcelino afirmó que no conocía la decisión hasta que esta le fue comunicada por la prensa: "Me he enterado por un periodista que me cesaban". Según afirma el medio valenciano, el entrenador, con los ojos llorosos y un nudo en la garganta, se encontraba más emocionado que nunca.

"Los verdaderos culpables del éxito sois vosotros y tenéis que seguir trabajando así con el nuevo cuerpo técnico, por favor", señaló el míster a unos futbolistas que no daban crédito a su salida.

Marcelino García Toral, en un partido del Valencia EFE

Por parte de los jugadores, algunos de ellos estaban muy afectados. Como han expresado varios de ellos en las redes sociales, no creían que eso fuera a pasar y solo les queda agradecer a Marcelino lo que han hecho por ellos y el valencianismo en estas dos últimas temporadas.

En su lugar, Celades, quien fuera seleccionador de la sub21, tomará el mando. Así lo ha decidido Peter Lim, que ya tenía disputas con Alemany y Marcelino, quien estuvo en el disparadero de salida no hace mucho. Comienza una nueva etapa en Valencia. Marcelino deja atrás una Copa del Rey frente al Barça y las dos últimas clasificaciones a la Champions League.

