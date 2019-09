Sergio Ramos: "Tengo hambre después del desastroso año pasado, quiero una Champions"

Sergio Ramos sigue acrecentando su leyenda y este domingo empataba a Iker Casillas como el jugador con más internacionalidades con la selección española. El camero vivió una noche muy especial ante Islas Feroe en El Molinón y para rematarla se paró en zona mixta para hablar ante los medios de comunicación.

"Las estadísticas están para superarlas. Mientras me levante con ilusión y ambición por seguir mejorando... Ojalá me acompañe siempre ese ímpetu. Hay que ponérselo complicado al que quiera superarlo el día de mañana", dijo sobre el último récord que ha batido. Además, se pone un reto: "Es una alegría igualar a Iker Casillas, la ilusión por seguir está intacta, me gusta disfrutar años tras año, el objetivo es superar los 200", añadió.

La ambición de Ramos no tiene límites y lo demostró en zona mixta: "Si pensase que he cumplido todos mis sueños me habría retirado. Me gusta resetearme cada año y volver con ilusión. Después del año desastroso del año pasado tengo ganas de volver a levantar una Champions este año", dijo.

Sergio Ramos y Robert Moreno se saludan EFE

Hizo un breve repaso de su trayectoria como internacional: "Tuve la oportunidad de debutar muy joven y de tener la confianza de todos los seleccionados. Queda superarlo y ojalá pueda defender este escudo durante muchos años más".

El nuevo seleccionador

Habló sobre Robert Moreno: "Creo que Robert Moreno se encuentra cómodo y nosotros estamos encantados con él. Conoce muy bien los códigos del vestuario y del fútbol. Nos puede ayudar mucho a jugar bien". Y concluyó mostrando su orgullo por el rol que tiene en la Selección: "El brazalete no es un peso, es un orgullo llevarlo".

