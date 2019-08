Simeone cuenta como fue la llamada del Atlético para ofrecerle el banquillo

Diego Pablo Simeone ha marcado una época en el Atlético de Madrid. Sus años como entrenador del club rojiblanco han supuesto un antes y un después. En 2011 tomó la decisión de comenzar a dirigir el banquillo colchonero y ha recordado en The Coache's Voice como fue la llamada en la que se lo propusieron.

El entrenador argentino estaba con su hijo cuando recibió la noticia: "Había ido con mi hijo dos o tres días a Mar de Plata. Me llaman del Atlético de Madrid, que querían hablar conmigo y que estaba la posibilidad de ser entrenador del club".

"Mi hijo tenía 8 años en ese momento, el más chico Giuliano, y nos fuimos a un bar en una esquina, croissant y café con leche de por medio. Y le digo, mira me pareció la posibilidad de ir al Atlético de Madrid y no se qué hacer", explicó.

Simeone REUTERS

Ante la noticia de Simeone, su hijo le lanzó las siguientes preguntas: "Y me dice: '¿Y vas a dirigir a Falcao?' Porque estaba Falcao en ese momento. '¿Y vas a jugar en contra de Messi y Cristiano?'. "Y me dice mientras moja el croissant en la leche: "Pero papá, si te va bien no volvés más", agregó.

Además, Simeone hizo balance sobre su decisión y experiencia en el banquillo del Atlético: "Por suerte por un lado y mala suerte por el otro, porque no veo el continuo crecimiento de mis hijos. Nos está yendo bien y seguimos acá. Siempre quiso volver al Atlético de Madrid desde el día que me fui".

"Me fui de jugador, ya no participando tanto en el equipo y dándome cuenta de que su servía mi presencia dentro del equipo porque impedía al entrenador estar con su tranquilidad, por el nombre que uno tiene cuando ya empieza a ser más grande y lo que genera en periodistas, en la afición y toda esa situación", explicó.

Alegría, decisión y ganas de seguir creciendo

Por último, reconoció que desde el momento en el que se fue, era para prepararse para volver. "Sabía que iba a terminar mi carrera en Argentina, sabía que iba a empezar a dirigir ahí y sabía que me iba a aparecer la posibilidad de dirigir al Atlético de Madrid en un momento difícil", manifestó.

"Me preparé para eso. Mis colegas hoy con cuentos que parecen reiterativos porque a veces cuando estamos juntos lo contamos. Siempre les fui contando lo que nos iba a pasar. Y hoy uno que encuentra acá, con alegría, con decisión y con ganas de seguir creciendo, claro", concluyó.

[Más información en: Simeone: "Ya no somos el equipo del pueblo"]