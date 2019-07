Mourinho confiesa el calvario que está viviendo alejado de los banquillos

José Mourinho permanece inactivo como entrenador desde que el Manchester United decidiera prescindir de sus servicios durante el transcurso de la pasada temporada. Solskjaer se convirtió en su sustituto y, desde entonces, muchas han sido las especulaciones sobre el futuro del técnico luso. Sonó como una alternativa para el Real Madrid cuando el cuadro merengue pinchó en Copa y Champions bajo el mandato de Solari. No obstante, esta opción se perdió por el camino y Mou sigue sin equipo.

Ante esta situación, el propio entrenador portugués ha concedido una entrevista a Sky Sports para hablar, en primer lugar, de sus sensaciones al no poder ejercer su profesión: "Tengo tiempo para pensar y repensar, para analizar y saber lo que siento. Mis amigos me dicen que disfrute de mi tiempo. Sinceramente, no puedo disfrutar. No estoy lo suficientemente feliz para disfrutar. Echo de menos mi fútbol, tengo la chispa, un compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los muchos fans que tengo por el mundo y con todas esas personas a las que he inspirado".

Por otra parte, Mourinho ha manifestado que se encuentra impaciente por volver a ponerse el mono de trabajo dirigiendo a algún equipo, pero no olvida su pasado y todo lo que ha conseguido con sus anteriores clubes: "Mi próximo movimiento será el comienzo. No siento que sea un año más que sumar a los que he trabajado y a los títulos que he ganado. Eso es historia para el museo".

Mourinho, en el United Reuters

Sin prisas con entrenar una selección

Finalmente, el luso desveló que se pondrá manos a la obra cuanto antes y, en cuanto a entrenar a una selección, lo ha descartado momentáneamente: "Mi futuro empezará con el siguiente movimiento y parece un poco ridículo con tantas cosas bonitas alrededor de mí y tantas cosas que no tuve durante tantos años, pero de verdad que no puedo disfrutar de mi tiempo libre. Un trabajo de seleccionador para mí... ¿un partido al mes? Demasiado trabajo de oficina. Sin campo, ni partidos, esperar dos años para la Eurocopa, esperar otros dos años para un Mundial... no. Todavía no".

