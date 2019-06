Mourinho y su magistral clase destrozando la teoría del tiki-taka

José Mourinho sigue sin equipo tras ser despedido hace unos meses por el Manchester United. El entrenador portugués nunca ha escondido que le gustaría volver a los banquillos, pero no a cualquier precio.

Así lo cuenta en una charla con The Coaches Voice, donde además habla, entre otras cosas, sobre si de verdad es necesaria la posesión para ganar un partido dando una clase de magistral de lo buen entrenador que es.

"Una cosa que nunca cambiará es que el equipo que más goles marca es el que gana. Y para mí esa es la clave fundamental del juego. Hay muchas formas de hacerlo, así que para mi todo es cuestión de la competición en la que juegas y jugadores que tienes", comenta Mourinho.

Mourinho "destroza" el tiki-taka

"Hay muchos puntos a valorar, como que el equipo con mayor posesión es el equipo que es más dominador, y eso depende de cómo lo veas. Un equipo sin el balón puede ser dominador. Cuando digo dominador es controlar el partido. El equipo que está más cómodo con el balón tiene que saber qué hacer cuando no tienen la pelota, y si un equipo tiene la posesión solo para defender y cuando recuperas no sabes qué hacer, te conviertes en un equipo defensivo y tu destino está en las manos de tus rivales y vas a perder el partido", expresa el entrenador portugués.

"Creo que uno de los principios de juego será siempre el ser dominador. Cuando un entrenador o equipo tiene un modelo concreto de jugar bajo los principios de juego, algunos de estos principios será intentar ser dominador, pero tienes que conseguir cubrir todos los aspectos del juego. Eso es por lo que cuando empece hace 20 años intentaba dejar claro un modelo de juego".

"Un equipo top tiene que controlar todos los momentos. Y hay equipos que son mejores en un aspecto que en otro. No me gusta decir que un equipo está basado en la posesión del balón, porque si solo se basan en eso, no ganan. Probablemente ese equipo que domina la posesión, son también muy buenos en la transición defensiva. Un equipo que es muy fuerte defensívamente y la gente cree que es equipo defensivo, probablemente no lo sean. porque si solo son defensivos, pierden siempre. Un equipo tiene que mezclas ideas".

El futuro de Mourinho

"Soy bastante flexible para adaptarme, para a veces ir contra mis propias ideas y ser capaz de encontrar la forma de triunfar. Hasta ahora he sido el único en ganar la liga en Italia, Inglaterra y España. Necesitas esa flexibilidad y ese control del entorno. Te tienes que adaptar a la realidad del club y de la competiciones. Incluso socialmente tienes que entender las necesidades de los equipos y motivaciones de todos. Es por eso que digo que tengo bastante experiencia en cosas así y por eso no cierro la puerta de nuevos países o competiciones porque me gusta la sensación de lo desconocido y de si podre ganar", comentó.

"Tengo que jugar para ganar, luego si gano o no es mi problema, del club y de los jugadores. Pero necesito un proyecto que sienta que juego para ganar. Si alguien me ofrece un contrato maravilloso, fantástico e increíble de diez años de contrato y me dicen que el objetivo es quedar en la primera mitad de la tabla, eso no es para mi. Por supuesto, a veces recuerdo lo que hice y gane antes, pero eso no es para mi. Así que en mi siguiente etapa tengo que luchar para ganar", dijo.

[Más información: El dardo de Mourinho a Benítez: "Ser noveno no es para mí"]