El dardo de Mourinho a Benítez: "Ser noveno no es para mí"

José Mourinho está en busca de un destino para la próxima temporada pero no se conforma con cualquiera. El técnico portugués mantiene unas claras condiciones para sentarse en el banquillo y la clave para su próximo proyecto es la ambición. Los rumores le han situado cerca del Newcastle tras confirmarse que Rafa Benítez no continuará dirigiendo el equipo.

Sin embargo, el propio Mourinho se ha encargado de descartar esta opción en The Coaches' voice. El entrenador luso ha asegurado que lo único que sabe es lo que no quiere. "Soy muy cabezón en el sentido en que tengo que jugar para ganar. Después, si no ganas, es mi problema, de los jugadores o de la estructura del club pero necesito un proyecto en el que el sentimiento sea jugar para ganar", señaló.

Además, dejó clara cuál es su próxima meta: "Si alguien me ofrece un maravilloso contrato de diez años y el objetivo del equipo es acabar en la primera mitad de la tabla y acabar séptimo, octavo o noveno, es perfecto, no es para mí. Esa es mi naturaleza. Mi próxima meta es pelear por ganar".

José Mourinho, entrenador de fútbol portugués Reuters

Desde la destitución del Manchester United, Mourinho no ha ocupado ningún banquillo y se mantiene inactivo. Estos cincos meses le han servido para tener más "hambre" de llevar a un club a lo más alto. No obstante, aún se desconoce cuál será el próximo destino del portugués, aunque lo que está claro es que el proyecto deberá ser lo bastante atractivo para dar el visto bueno.

[Más información en: En busca del proyecto perfecto: las intenciones de futuro de José Mourinho]