De Ligt: "Me río cuando la gente dice que Raiola me obliga a ir a un club"

El defensa procedente del Ajax, Matthijs de Ligt, ha sido fichado este verano por la Juventus, que ha desembolsado 85,50 millones de euros por su incorporación. El holandés de 19 años, que fue vinculado con muchos clubes, entre ellos el Barça, tras realizar una gran temporada con el equipo de Ámsterdam, ha acabado firmando contrato con el equipo de Turín hasta 2024.

Tras un mercado lleno de rumores sobre el futuro del defensa, finalmente ha sido fichado por el equipo italiano y ha concedido una entrevista a la revista neerlandesa Voetbal International, donde ha desmentido muchas de las informaciones que surgieron acerca de su futuro.

En primer lugar expresó su indignación con una noticia que exponía que el jugador no firmó por un club porque su padre estaba gordo: "Siempre surgían cosas nuevas todos los días. Una vez llegué a leer que no firmé por un club porque mi padre estaba gordo y podría seguir esa tendencia. Algo completamente ridículo".

De Ligt celebra un gol con el Ajax REUTERS

El dinero no era una prioridad

Por otro lado, ha querido dejar claro que el dinero nunca fue una prioridad para él y así zanjar todo lo relacionado acerca de una oferta que rechazó al PSG: "Quien me conoce sabe que no me muevo por dinero. Entiendo y respeto que la gente pueda tener su opinión, pero considero que se dijeron cosas de manera superficial".

Por último ha querido asegurar que está conforme con la actitud de su representante, Mino Raiola, como ya expuso en el diario Telegraaf, donde negó con total seguridad que estuviera siendo utilizado por el italiano: "Cuando la gente dice que Mino me obliga a ir a un club me río".

