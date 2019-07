La Federación toma cartas en el asunto: abre expediente al Barcelona y Griezmann

El fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona sigue causando revuelo incluso después de hacerse oficial. El francés ha estado en el punto de mira desde que anunció su salida del Atlético de Madrid. Los problemas no han cesado y continúa en el 'ojo del huracán'.

Horas después del anuncio, el club rojiblanco se manifestó al respecto mediante un comunicado mostrando su disconformidad y exigiendo 80 millones de euros más por el traspaso. El equipo colchonero defendía que "el compromiso del jugador y del FC Barcelona se cerró antes de que la citada cláusula se redujera de 200 a 120 millones de euros". Además, aseguraron que también fue anterior la comunicación que el jugador realizó anunciando su desvinculación del club.

Por ello, según informa Iusport, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido intervenir en este asunto abriendo expediente al Barcelona con el fin de investigar si el club rojiblanco está en lo cierto y existe infracción. Asimismo, desvelan que el Atlético aún no ha presentado una denuncia ante LaLiga ni ha llevado al Barça ante el juez de lo social a pesar de haber advertido el inicio de los procedimientos que ha considerado oportunos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Antoine Griezmann, jugador del Barcelona EFE

El artículo 143 del Reglamento General explica claramente cómo se debe actuar en este caso: "El club que desee contratar a un futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el jugador".

Asimismo, Josep María Bartomeu, máximo mandatario azulgrana, habló al respecto defendiendo al Barcelona: "He hablado con ellos y no creo que exista ninguna prueba. Entiendo que el Atlético defienda sus intereses, pero no veo que tenga ninguna evolución positiva, porque no hay pruebas ni nada. Contactamos con el entorno de Antoine (Griezmann) a finales de mayo, cuando anunció que dejaba el Atlético, y no hubo nada ni a finales de marzo ni a finales de abril".

