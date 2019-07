David Neres, extremo brasileño que milita actualmente en las filas del Ajax de Ámsterdam, podría fichar por el Atlético de Madrid este verano. El director deportivo del conjunto holandés, Marc Overmars, ha concedido una entrevista al medio Algemeen Dagblad y ha puesto de manifiesto que el equipo rojiblanco ha presentado una oferta en firme por hacerse con los servicios del jugador.

No obstante, Overmars ha dejado claro que la idea del Ajax es que Neres se quede en la entidad del club holandés la próxima temporada. El director deportivo también dejó claro que la semana que entra es clave para determinar su futuro y que todavía no hay nada concretado con el Atlético: "La próxima semana será decisiva para David Neres. Tiene una oferta del Atlético de Madrid. Luego hablaremos de eso, pero nuestra intención es que lidere el Ajax la próxima temporada".

Más adelante, Overmars admitió que Neres pudo poner rumbo a China en el mercado invernal, pero el Ajax puso todo de su parte para mantener al jugador en sus filas: "Él pudo irse a China en invierno, pero no le dejamos ir. Mira cómo funcionó para el Ajax, pero también para él. Ahora es internacional con Brasil. El desarrollo de Neres es mérito del Ajax, del equipo y ciertamente del entrenador, Erik ten Hag. Eso puede jugar ahora un papel importante, pero entiendo que se pueda ver de una manera diferente".

David Neres controla el balón. Foto: Instagram (@davidneres)

Solo si falla James

Por otra parte, el diario AS ha informado de que el Atlético de Madrid solo estudiará negociar por el fichaje de Neres si finalmente James Rodríguez no llega al Wanda Metropolitano. Al centrocampista colombiano le atrae la idea de volver a España para jugar de rojiblanco, pero también cuenta con el interés del Nápoles de Carlo Ancelotti. Por lo tanto, quedan muchas incógnitas por resolverse en un mercado de fichajes en el que el más mínimo movimiento por ser determinante para concretar el futuro de cualquier jugador.

