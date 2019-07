La afición del PSG se harta de Neymar y le piden que se vaya

Neymar no está cómodo en París y quiere irse de su actual club. El mejor destino para el brasileño sería volver a su antiguo equipo y reencontrarse con Messi y Luis Suárez. En Barcelona era feliz y ahora está desencantado, no está centrado y el fútbol parece que ni le ilusiona.

A su deseo de marcharse del PSG se une el deseo de la afición de que se vaya del club. En París ya no le quieren, están cansados de su actitud y afirman que no ha aportado nada al equipo. A pesar de que su intención era dejar el París Saint-Germain, ahora está claro que no le queda otra opción porque allí no va a ser bien recibido.

Radio Monte Carlo se desplazó hacia la tienda oficial del PSG para preguntar a los aficionados acerca del extremo brasileño y las respuestas encontradas fueron todas en su contra, la afición ha explotado y ha dejado muy clara cual es su opinión con Neymar.

Afición harta de Neymar

"Si Neymar quiere irse, que se vaya. Necesitamos jugadores que suden la camiseta, que la sientan. Las estrellas como Neymar están bien pero está siempre lesionado, que se vaya...", argumentó un seguidor del club.

Neymar Jr. (PSG) E. E.

"Me desespera el caso Neymar. Que lo diga claro si quiere irse. 51 partidos en dos temporadas... sus estadísticas en Champions no son buenas. Es decisivo pero esa temporada necesitamos que si sigue rinda más y mejor para ganar un gran título", expresaba otro de los seguidores.

Otros aficionados ya piensan en su salida para hacer caja y así fichar a jugadores que vayan con ganas de luchar y conseguir títulos. Argumentan que tiene "demasiado comportamiento de estrella" y que les da igual a donde se vaya.

"Se puede ganar una cantidad importante de dinero y recuperar una gran parte del traspaso, así que que se vaya", recoge el medio. "Con el dinero que se ganará por él se pueden comprar a otros jugadores, si quiere irse la puerta está abierta", terminaba añadiendo otro aficionando.

[Más información:El Barça pide a Neymar que no complique más su fichaje y regrese a París con el PSG]