El PSG confirma el fichaje de Ander Herrera hasta el año 2024

El Paris Saint-Germain ha confirmado el fichaje del español Ander Herrera. El futbolista jugará en el Parque de los Príncipes hasta el año 2024. Desde que salió del Athletic, el jugador ha militado en las filas del Manchester United, con el cual no renovó y así llega libre al Parque de los Príncipes.

El ex del Zaragoza firma por las cinco próximas temporadas y ya a su llegada se ha ganado a su nueva afición: "El PSG es el club más grande de Francia. Está progresando y juega para ganar todos los títulos posibles. Tenía muchas ganas de llegar a París y vestir estos colores. ¡El club tiene una historia muy hermosa y estoy feliz de poder escribir nuevas páginas! Unirse a este club es una sensación extraordinaria. También me gusta la ciudad. París es la ciudad más bella del mundo. Prometo tres cosas: trabajo, profesionalidad y pasión.También me comprometo a mejorar mi nivel de francés, porque creo que el idioma es muy importante para la comunicación dentro de un equipo".

Llevará el '21'

El PSG ha anunciado también qué número portará Ander Herrera en esta andadura en París. El jugador lucirá a su espalda el '21' y pasará a compartir vestuario con, por el momento, otros tres futbolistas españoles -Jesé, Bernat y Sarabia-. Además, todo apunta a que jugará al lado de un Kylian Mbappé que dio una última pista sobre su futuro, 'confirmando' que se queda en la capital gala.

Ander Herrera, en el PSG. Foto: psg.fr

A sus 29 años, Ander Herrera firma el que puede ser el último gran contrato de su carrera al más alto nivel. Todo ello después de su paso por el Manchester United, del que se despidió con un emotivo mensaje el pasado mes de mayo: "Hay rojo en mi corazón, lo supe desde la primera vez que jugué aquí. Un club con miles de aficionados que respetan y recuerdan a todos los jugadores que lo dan todo".

