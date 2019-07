Lieke Martens, la estrella de Holanda que rompe estereotipos: una mujer sí puede ser futbolista

El Mundial de Francia 2019 entra en su recta final con la disputa de las semifinales. La esperada final llega el próximo domingo 7 de julio y de ahí saldrán las reinas del fútbol, al menos durante los cuatro años siguientes. Holanda es una de esas selecciones que han logrado superar a todos sus rivales hasta la fecha. Este miércoles deberán verse las caras con Suecia y para ello cuentan con su mejor jugadora.

Lieke Martens (Holanda, 26 años) es una centrocampista neerlandesa que milita en las filas del FC Barcelona y también una habitual de su combinado nacional, con el que consiguió ganar la última Eurocopa. Precisamente fue después de este torneo, en el verano de 2017, cuando su vida dio un giro de 180 grados y también el momento en el que demostró a aquellos que desconfiaban de su deseo de dedicarse al fútbol, que una mujer sí puede triunfar aquí.

Desde pequeña la ahora futbolista ha tenido que convivir con una serie de prejuicios. Incluso en su entorno familiar le decían que no podría alcanzar su sueño por el mero hecho de ser mujer. Lo que ahora parece algo más o menos normal, que una niña juegue al fútbol, hace unos años no lo era tanto. Los avances continúan, aunque no al ritmo que todos desearían.

Martens solía jugar desde que tenía apenas 5 años con sus hermanos mayores y ya desde entonces anhelaba llegar a ser algún día profesional. Aunque sus propios padres pretendieron por aquel entonces que posará los pies en la tierra. "No podrás ser futbolista, eres una niña", le decían, tal y como ha desvelado la propia futbolista en varias entrevistas.

La futbolista salía a la calle para jugar, aunque fuese sola. Sus ganas de mejorar eran tales que ha llegado a reconocer que jugaba contra una pared si no tenía más compañeros. Aunque también ha afirmado que pronto algunas niñas más se unieron a ella, aunque hasta los 16 años siempre jugó con chicos y ha asegurado que nunca le hicieron sentir diferente.

"Sí, me hicieron sentir uno más. La única diferencia era el vestuario. Yo me cambiaba en otro. Y cuando ganábamos, ellos lo celebraban y yo estaba sola en el mío. Mis compañeros fueron muy buenos. Me aceptaron, nunca se lamentaron de que jugara con ellos. Disfruté mucho. Sí querían jugar conmigo", comentó durante una entrevista con El Periódico.

Del Heerenveen al Barcelona

En el año 2015 fichó por el Heerenveen neerlandés y de ahí al VVV Venlo. Fue después de estas experiencias en su país cuando en 2011 dejó Holanda para comenzar un periplo por varios países de Europa. Standard de Lieja (Bélgica), FCR 2001 Duisburg (Alemania), Götteborg (Suecia), Rosengard (Suecia) y de ahí al Barcelona en el verano de 2017.

Fue ese año mágico el que supuso un punto de inflexión en la carrera de Lieke Martens. La futbolista llegó a la Eurocopa de 2017 con la Oranje. De carácter tímido y humilde, la delantera salió de la cita como la mejor futbolista del Viejo Continente del momento. Con el título bajo el brazo y un nuevo estatus, la holandesa puso rumbo a España para firmar por el Barça y así vestir la misma elástica que dos de sus ídolos: Ronaldinho y Messi.

Ya con su incorporación a las filas culés confirmada, Martens logró imponerse al resto de candidatas y se llevó el The Best 2017 luego de ser la mejor jugadora de la Eurocopa. Sus rivales eran la danesa Pernille Harder -finalista del campeonato continental- y la alemana Dzsenifer Marozsán - ganadora de la Women's Champions League con el Olympique de Lyon-.

Gol y un estilo 'preciosista' le llevaron a ser considerada como la mejor futbolista del mundo. "Es increíble, un gran honor estoy orgullosa. no lo habría conseguido sin mis compañeras. No tengo palabras, estoy muy contenta", dijo tras recibir el premio. Una jugadora diferente, quien llegó incluso a ser internacional con Holanda antes que a jugar en un club.

El próximo objetivo

Durante su encuentro con El Periódico, Martens hizo una tan simple como perfecta definición de sí misma: "No me siento así. Mi juego, además, no se basa en el físico. Todas tenemos nuestra particular historia: la mía ha sido tener hermanos futbolistas y haber jugar con chicos. Ese ha sido un gran aprendizaje". Después de dos años de aquel momento que cambió su vida, la delantera se enfrenta al gran desafío de su vida.

Este miércoles la Oranje se enfrenta a Suecia. Para llegar hasta aquí, Holanda pasó como primera del Grupo E con pleno de victorias y un balance de seis goles a favor y tan solo dos en contra. En octavos se vieron las caras con Japón y en cuartos con Italia, dejando en la cuneta a ambas selecciones para acceder hasta las semifinales del torneo.

Precisamente fue ante el conjunto nipon en el partido en el que la figura de Lieke Martens se hizo imprescindible, ya que suyos fueron los dos goles de las neerlandesas. Una jugadora diferente, que creció entre chicos y tiene ante sí la oportunidad de alcanzar la gloria con tan solo 26 años.

