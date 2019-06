Elaboran un queso a partir de las bacterias de los pies de David Beckham

El mundo del arte te puede sorprender en cualquier momento. Aunque se piense que se ha visto todo, aún queda mucho por delante como por ejemplo una exposición con quesos elaborados con bacterias de los pies de varios famosos que ha tenido lugar el museo londinense de Arte y Diseño, 'Victoria and Albert'.

No obstante, este sorprendente hecho va más allá, ya que David Beckham se encuentra entre las personalidad que han participado en 'FOOD: Bigger than the Plate'.

En esta exposición se pueden observar y oler cinco quesos llevados a cabo a partir de las pieles muertas de los pies del exfutbolista, el chef Heston Blumenthal, el rapero Professor Green, Suggs (miembro del grupo Madness) y Alex James (bajista de Blur). El objetivo de los artistas que han tenido esta idea es "educar al público y desafiar la noción cultural sobre las bacterias" y de esta manera demostrar que no son malas.

Por su parte, la quesera artesana Catherine Flood ha dado el visto bueno: "En una era de grandes desafíos ecológicos, sociedades en rápida evolución y reinvención tecnológica podrían ver esto como el momento crucial para preguntar no solo qué vamos a comer mañana, sino qué tipo de futuro de comida queremos".

