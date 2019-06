El Barça confirma que Neymar quiere salir del PSG y regresar a Barcelona: "Él quiere volver"

Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça, confirmó muchos de los rumores se giran en torno al futuro de Neymar Jr. El mandatario señaló que el brasileño "quiere volver al Barcelona", aunque el club no contempla ahora mismo su fichaje. Además, el directivo también tuvo tiempo de analizar la posible llegada de Griezmann, la política de fichajes del club.

Nuevos fichajes

"No es el momento de hablar de llegadas. Estamos en un proceso de salidas. Es un periodo que vence el 30 de este mes, donde se establece unas salidas de futbolistas con los que el año que viene el míster no cuenta. Esto se realiza en este orden porque se hace cada año así. Las salidas nos permiten tener un flujo de caja para hacer incorporaciones".

Interés por Neymar

"Lo correcto es decir que Neymar quiere volver al Barcelona, pero no estoy de acuerdo en que el Barcelona se preocupe por fichar a Neymar. Este tema no está encima de la mesa. Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios. Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona".

Regreso de Neymar

"No me sorprende que Neymar quiera volver. Como aquí se está en pocos sitios. Ya ha pasado otras veces. A veces se han ido y han vuelto, Cesc, Piqué... Neymar es un gran jugador, pero lo que envuelve las circunstancias de cómo se fue también se tienen que valorar si es que algún dia estas hipótesis son realidad".

Griezmann

"Entiendo que cualquier jugador tenga el objetivo de venir al Barcelona, donde está el mejor jugador de la historia... Todos los jugadores pueden tener la voluntad de venir a jugar. Pero hemos de tener un equilibrio presupuestario. Entiendo que muchos futbolistas tengan ganas de jugar en el Barcelona".

De Ligt

"No nos podemos decepcionar de temáticas que no hemos abordado ni trabajado. No vamos a hablar de las particularidades".

Nuevos retos

"Estamos en un periodo de ilusión. A nuestro aficionado le apasiona saber si habrá novedades. Pero tenemos que hacer equilibrio entre el presupuesto y la parte técnica para avanzar. Si todos los nombres los pudiéramos incorporar, nos faltaría espacio en el vestuario".

