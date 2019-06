La felicitación de Neymar a su "hermano" Messi que ilusiona a los culés

Este 24 de junio Lionel Messi ha cumplido 32 años. Son muchas las personalidades del mundo del deporte que han decidido felicitar y lanzar mensajes de cariño hacia el futbolista argentino. Entre ellos, no podía faltar su excompañero en el Barcelona, Neymar Junior. El brasileño ha colgado una felicitación a través de su cuenta de Instagram.

La felicitación de Neymar a Lionel Messi. Foto: (@neymarjr)

El jugador del París Saint-Germain ha publicado una fotografía en las 'historias' de su cuenta oficial en la que aparecen ambos durante un entrenamiento con el Barcelona. Junto a esta imagen, ha lanzado el siguiente mensaje: "Feliz cumple hermano. Que Dios te bendiga siempre, junto con un emoticono de unas manos rezando y un corazón.

Messi quiere a Neymar en el Barcelona

Una vez más, se ha demostrado la buena relación entre los dos futbolistas a pesar de no compartir el mismo equipo. Ambos jugadores han intercambiado en numerosas ocasiones palabras de aprecio y admiración, incluso Messi reconoció en una entrevista con Mundo Deportivo que le "encantaría" que Neymar volviera al conjunto azulgrana.

"Obviamente, si se pudiese me encantaría que vuelva Ney. Es un jugador excepcional y tenerlo otra vez con nosotros sería fantástico. La verdad es que veo difícil que pase esa situación. Pero si por mí fuera, me encantaría", señaló.

Por su parte, el extremo brasileño también desveló a la TV Globo el gran apoyo que supuso el argentino cuando llegó a Barcelona: "En el momento en que más necesité su apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo vino, me dio la mano y me dijo ‘ven aquí, tú tienes que ser tú mismo, tienes que ser feliz, tienes que ser el mismo chico que eras en el Santos, no seas tímido, no tengas miedo de mí ni de nadie de estoy aquí para ayudarte".

