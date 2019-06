Van Gaal, sin pelos en la lengua: "¿Messi? No me gusta como jugador de equipo"

El Barcelona lleva cuatro temporadas sin levantar la Champions League. Temporada tras temporada acaba sucumbiendo de una manera poco común. Van Gaal, que ha concebido una entrevista a El País, ha atacado duramente y sin pelos en la lengua a Leo Messi, que no termina de dar ese salto definitivo que se le exige en la competición europea y con su selección.

El astro argentino no tuvo suerte en Anfield, y no inquietó al portero rival en el famoso 4-0 de Liverpool. Tras ese resultado era ya la cuarta vez consecutiva que se quedaba fuera de una final. "¿Por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona", afirmó el holandés.

En las últimas cuatro eliminaciones, el argentino no estuvo al nivel que se le esperaba. Ante la Roma, ante la Juventus y ante el Atlético de Madrid no amenazó con su presencia en el choque de vuelta, y todos pasó totalmente desapercibido. Ante el Liverpool lo intentó en la primera mitad, pero sin mucho acierto y con errores impropios del delantero argentino.

Leo Messi preocupado durante el encuentro frente al Liverpool REUTERS

Messi y su forma de jugar

El astro del Barcelona ha salvado al equipo durante toda la temporada. Pero su juego no acaba de convencer al entrenador holandés, que podría verse afectado con la vuelta de Neymar a la que fue su casa: "Recuerdo que Neymar en el Barça jugó al servicio de Messi. No estoy en contra de Neymar. Es fabuloso pero en el PSG no juega para el equipo. Y yo creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi".

