En busca del proyecto perfecto: las intenciones de futuro de José Mourinho

José Mourinho lleva inactivo como entrenador desde que el Manchester United decidiera prescindir de sus servicios por los malos resultados del equipo. Solskjaer fue el elegido para sustituirle, pero ahora el luso está abierto a nuevas puertas y, en una entrevista para Eleven Sports, ha asegurado que su ambición de seguir ganando títulos sigue intacta.

En primer lugar, Mourinho aseveró que los cinco meses que lleva sin entrenar a ningún equipo se le han hecho bastante largos y que su hambre por volver a ponerse el mono de trabajo y llevar a un nuevo club a lo más alto ha crecido por momentos: "Ahora tengo más. No he comido del fútbol en cinco meses".

Además, el portugués ha manifestado que tampoco ha estado perdiendo el tiempo y que se ha dedicado a fomentar sus cualidades técnicas de cara al proyecto de futuro que se le presente: "He aprovechado para proyectar mi futuro, mejorar a nivel técnico, dar una nueva dimensión a mi trabajo sin perder lo que soy. Llegué donde llegué, siendo como soy, pero quiero ser mejor y quiero readaptarme".

José Mourinho, entrenador de fútbol portugués Reuters

Sobre su próximo destino, Mourinho no se ha atrevido a dar el nombre de un equipo concreto, pero sí ha asegurado que le gustaría probar el desafío de ganar una liga diferente y otra Champions en la medida de lo posible: "Ganar una quinta liga diferente o una Champions con un tercer club distinto son cosas que me gustaría hacer, pero tampoco es una obsesión".

Carta de libertad para elegir

Finalmente, el exentrenador del Real Madrid declaró que se ha ganado el derecho a decidir dónde irá y que el proyecto tiene que ser lo suficientemente atractivo para dar el visto bueno: "Voy más por el proyecto. Quiero ir feliz, no necesariamente para ganar, que es mi esencia. Si me dicen que actualmente no hay condiciones para ganar, pero queremos que tú creas las condiciones para ganar, me sirve. Si el proyecto no tiene lo que me haga feliz, no me sirve. Me he ganado el derecho a pensar así, a decidir dónde voy".

