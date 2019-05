La Federación belga niega un posible contacto entre Roberto Martínez y el Barcelona

La situación de Ernesto Valverde en el Barcelona es cada vez más crítica. Según las informaciones que llegan desde la Ciudad Condal, el técnico extremeño podría salir del equipo en los próximos días. Una de las opciones que podría barajar Bartomeu podría ser Roberto Martínez, el seleccionador del combinado belga.

Mehdi Bayat, vicepresidente de la Federación belga, explicó en Què T’hi jugues que niega que haya habido un contacto entre el entrenador y el Barcelona: "He mantenido una conversación con Roberto Martínez para hablar de la concentración de la selección belga a partir del 4 de junio, pero ni mucho menos hemos hablado de un posible interés del Barça y es más, diría que el Barça no ha contactado con él. Por lo menos por lo que yo sé, no han contactado con él".

Además confía en su palabra y tiene claro que continuará con la selección y cumplirá su contrato: "Creo que sí, que cumplirá su contrato. Es un señor de verdad, no un impostor. Un señor en mayúsculas. Por lo tanto, no creo que rompa su contrato con nosotros, y sé que si hay algo antes nos lo dirá. En la vida al final puedes hacer lo que quieras, pero insisto, no creo que Roberto sea el tipo de persona que hace esto".

Confianza plena en Roberto Martínez

Mehdi Bayat no duda del compromiso de su técnico, al que alaba y confía en su palabra: "Conozco a Roberto, es un señor de verdad. Ha dicho muchas veces a la prensa que si algún club le llama nos lo diría porque ahora mismo tiene contrato, por lo tanto el club tendría que hablar con nosotros, con la Federación belga que representamos yo mismo y el presidente y somos los únicos autorizados para negociar en un caso como este. Roberto tiene dos años más de contrato, hasta el 2021 prorrogable al 2022".

