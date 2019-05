Griezmann ya piensa en un futuro lejos del Atlético: "Me veo jugando en la MLS"

En la próxima pretemporada, el Atlético de Madrid tendrá un duelo ante los mejores jugadores de la MLS. La gran estrella del equipo madrileño, Antoine Griezmann, ha analizado el choque y ha dejado un mensaje que gustará mucho a los aficionados de la liga americana, que sigue en pleno crecimiento. El delantero francés ha confirmado que le gustaría acabar su carrera en Estados Unidos.

Una declaraciones que hacen encender las alarmas sobre su futuro, que ya ha sido asociado con el Barcelona por segundo verano consecutivo. En declaraciones para el medio Prosoccer USA ha confirmado la importancia de un duelo así para los aficionados españoles y americanos. El duelo se disputará el 31 de julio en la ciudad de Orlando.

Además de analizar el duelo, se ha dejado querer por una de las ligas más modernas de todo el mundo: "Va a ser bueno jugar contra los mejores jugadores de la MLS. Es una liga que está creciendo muy rápido y donde me veo jugando dentro de muchos años. Es una competición que me gusta y será bonito enfrentarnos a ellos". Unas declaraciones que seguro que no gustan a la afición rojiblanca, que tiene una gran fe en retener a su estrella por muchos años más.

Griezmann, tras anotar el primer gol del partido ante el Celta EFE

Guiño al equipo de Beckham

Incluso el jugador se ha atrevido a manifestar en que dos posibles destinos le gustaría acabar su carrera. Miami es uno de sus destinos deseados, propiedad de David Beckham. También tiene cierta debilidad por Los Ángeles. "Si Beckham me quiere en su club, entonces me iré. Deseo acabar mi carrera en EE.UU.. Todavía no sé si será en Miami o Los Ángeles", concluyó.

