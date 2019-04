Las acciones polémicas por las que el Getafe denuncia una campaña en su contra

El VAR continúa en el punto de mira. Rara es la jornada en la que algún equipo no reclama alguna jugada que desde su parecer no ha sido pitada correctamente o el VAR no ha intervenido de la manera correcta. En esta ocasión, se ha producido en el enfrentamiento entre el Getafe y la Real Sociedad.

El entrenador y varios jugadores del conjunto madrileño han protestado acciones en las que se han visto perjudicados. En total, son dos penaltis no pitados a su favor los reclamados por el equipo azulón más una mano que también reclaman dentro del área.

La primer jugada polémica tiene lugar en el minuto 42 del encuentro cuando Willian José propina un manotazo a Hugo Duro dentro del área. El árbitro debió señalar penalti pero no acudió a revisarlo al VAR.

Willian José propina un manotazo a Hugo Duro. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

En segundo lugar, el guardameta de la Real Sociedad, Rulli, se lleva por delante a Jaime Mata en el área pequeña en el minuto 75 del partido. El Getafe reclamó la pena máxima, pero tampoco fue señalada por el colegiado navarro.

Rulli arrolla a Jaime Mata. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

Estas dos acciones han indignado a José Bordalás que ha acabado siendo expulsado por las protestas. Posteriormente, en rueda de prensa ha expresado su punto de vista sobre la polémica: "Me han parecido muy claros, sobre todo el que le han hecho a Jaime Mata". "Con nosotros, no se duda nunca o mu poco y se señala. Está claro que el VAR no falla, sí la percepción que se tiene o se quiere tener", añadió.

Asimismo, el propio Hugo Duro ha mostrado su parecer acerca del posible penalti a través de las redes sociales. El delantero ha reaccionado a una publicación que incluía la imagen de la acción polémica.

La reacción de Hugo Duro al polémico penalti. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

Por último, Nacho Fernández, segundo entrenador del conjunto azulón, se ha manifestado acerca de la polémica: "Ha visto todo el mundo tres penaltis... Dice que lo ha revisado el VAR pero tendrán una percepción diferente".

El duelo finalizó con un 2-1 en el marcador a favor de la Real Sociedad. El Getafe perdió la oportunidad de acercarse un poco más a la Champions League en una jornada que ninguno de sus rivales directos supieron aprovechar.

