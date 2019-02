Horario internacional y dónde ver el Girona - Real Sociedad de La Liga

Después de romper una racha de diez jornadas consecutivas sin conocer la victoria con un histórico triunfo en el Santiago Bernabéu (1-2), el Girona recibe este lunes a una Real Sociedad que buscará sumar los tres puntos para no descolgarse de la pelea por los puestos que dan acceso a la Liga Europa y encadenar el que sería su décimo partido sin perder.

En Montilivi, el Girona no gana en liga desde que el 27 de octubre derrotó al Rayo Vallecano (2-1) con un doblete de Portu. El delantero murciano no vive su mejor temporada, pero, con la confianza al máximo después de haber firmado el tanto que culminó la remontada contra el Real Madrid, volverá a ser la gran referencia ofensiva del once de Eusebio junto a Cristhian Stuani.

El técnico vallisoletano podría volver a disponer el 4-1-4-1, con Douglas Luiz como pivote y Pedro Porro como extremo derecho, que tan buen resultado le dio hace unos días en el Bernabéu.

La Real Sociedad llega sin cuatro de sus jugadores titulares, entre ellos el goleador Willian José que se queda en San Sebastián sancionado por acumulación de tarjetas.

La baja del futbolista más en forma del equipo -marcó en todos los partidos en los que la Real ha hecho gol en 2019- no es la única ni quizás tampoco la más sensible, porque también se queda fuera por lesión el belga Adnan Januzaj, cuya recuperación tras dejar atrás otra baja había sido clave en la recuperación txuri urdin.

Horario Girona - Real Sociedad

Horario del partido

El duelo entre el Girona y la Real Sociedad se disputará este domingo 24 de febrero a las 21:00 horas en Montilivi.

Hora local: 21:00 horas.

América

Estados Unidos: 12:00 horas-Costa Oeste-; 15:00 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 14:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 20:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 21:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 21:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 23:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 23:00 horas.

Cómo ver el partido

El partido será retransmitido a través de beIN LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.

[Más información: La Real Sociedad golea al Leganés y sigue con su imparable mejoría]