La queja de Mario Suárez: tres puntos en la espinilla y se llevó la amarilla

El duelo liguero entre el Getafe y el Rayo Vallecano de este sábado ha dejado consigo acciones un tanto aparatosas. La más llamativa ocurrió en los últimos compases del encuentro cuando Mario Suárez, futbolista franjirrojo, disputaba un balón con el delantero azulón Jaime Mata en la que acababa haciendo falta con el codo. No obstante, en la caída de ambos, el centrocampista rayista salió mal parado con una herida en la espinilla que ha requirido atención médica y tres puntos de sutura.

Me acaban de dar 3 puntos en la espinilla , no pasa nada porque ha sido una acción fortuita sin ninguna mala intención y son gajes del oficio.

Lo peor de todo , es que en la jugada que me hacen esto , el árbitro me ha sacado tarjeta amarilla a mí!!!!! ◘◘◘ pic.twitter.com/kEbYDFIVDx — Mario Suárez (@MarioSuarez4) 23 de febrero de 2019

Ante esta situación, más allá de la derrota de su equipo por 2-1 en el Coliseum Alfonso Pérez, Mario Suárez no se ha quedado atrás y ha manifestado su descontento en su cuenta de Twitter: "Me acaban de dar tres puntos en la espinilla, no pasa nada porque ha sido una acción fortuita sin ninguna mala intención y son gajes del oficio. Lo peor de todo, es que en la jugada que me hacen esto, ¡¡¡el árbitro me ha sacado tarjeta amarilla a mí!!!!!".

Más allá del lance, que forma parte del juego tal y como ha reconocido el propio futbolista, el desacuerdo viene con la decisión tomada por el colegiado. A pesar de que la herida en la espinilla era evidente, se ha ceñido a mostrarle la cartulina amarilla al entender que la falta con el codo era merecedora de ella. Por lo tanto, se desata una nueva polémica en la que, una vez más, el árbitro vuelve a estar de por medio.

Uno en Europa y otro en el descenso

Al margen de todo este asunto, el Getafe ha logrado una valiosa victoria que le vale para mantenerse en puestos europeos, mientras que el Rayo Vallecano ve cómo se complican sus opciones de abandonar los puestos de descenso. La Liga llega a su recta final, y ningún equipo debe dejar pasar la más mínima oportunidad para conseguir sus objetivos dadas las circunstancias de cada uno.

