El despiste de David Broncano en La Resistencia con el 'Nou Mestalla'

La visita de Borja Iglesias a La Resistencia, dejó una de las entrevistas más entretenidas de esta temporada. El futbolista se mostró muy cercano y dio bastantes momentos junto a David Broncano, uno de los mayores referentes de la comedia fácil en España.

Una capa de pintura y ya tienes un estadio NUEVO. #LaResistencia pic.twitter.com/zPD8wHSoJL — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 19 de febrero de 2019

El presentador preguntó por su último partido en La Liga, en la que Borja Iglesias se enfrentó contra el Valencia: "Jugaste contra el Valencia en el 'Nou' Mestalla, ¿no?" El presentador, desconocedor de la actualidad futbolística, pensaba que el conjunto ché ya había cambiado su estadio.

El delantero del Espanyol, sorprendido por la pregunta de David Broncano, intentó explicarle el cambio realizado por el Valencia: "Bueno... porque está pintado, pero no es nuevo. Lo han pintado y lo han remodelado pero no es el nuevo. Es el mismo de siempre. No lo diga a malas ni nada".

El estadio Nuevo Mestalla solo con el esqueleto EFE

La obra inacabada del Nuevo Mestalla

Esto despertó la burla de Broncano, quien comparó el proyecto del Nuevo Mestalla con el aeropuerto de Castellón, sacando diferentes actividades que realizar en este último, debido a su poca frecuencia de aviones. Algunas de estas "locas" ideas era derrapar con las bicicletas de alquiler que hay en Madrid o jugar con drones.

Justo este mes, hacía una década que las obras del Nou Mestalla comenzaban, aunque se encuentran paralizadas tras hacer el esqueleto del estadio, estimando una pérdida cercana a los 172 millones de euros en la construcción del nuevo estadio. La nueva problemática sería volverlo a poner en marcha, lo que podría llegar costar al club 100 millones más.

El club espera que, tras las negociaciones con Deloitte, en el mes de marzo se puedan anunciar nuevos avances en este aspecto, pudiendo ser 2020 o 2021 el año en el que el equipo podría hacer su tan esperado cambio de campo, como ya realizó el Atlético de Madrid.

