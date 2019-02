Sávio Bortolini muestra sus condolencias por la terrible tragedia del Flamengo

Este viernes 8 de febrero llegaban las peores noticias desde Brasil. Un incendio ha sido el causante de una gran catástrofe que se ha llevado consigo las vidas de algunos jóvenes futbolistas pertenecientes a las categorías inferiores del Flamengo. El tema no ha tardado en hacerse viral en las redes y son muchos los deportistas los que han lanzado su mensaje de apoyo. Sávio Bortolini, exjugador del Real Madrid, también se ha sumado a la causa.

En una entrevista para MARCA, ha reflejado que es un asunto que le toca de lleno y que no puede estar más consternado por lo que ha sucedido: "Es un día que nunca voy a olvidar, sin ninguna duda es uno de los más difíciles de mi vida. Nunca te esperas que puedan ocurrir este tipo de cosas, la verdad es que cuando me enteré de la noticia fue un mazazo terrible".

A su vez, Sávio asegura que guardaba muy buena relación con uno de los jóvenes fallecidos. Su nombre era Víctor Isaías, quien tenía tan solo 14 años y llegó a las categorías inferiores del Flamengo en 2018. Al respecto de esta pérdida, las palabras del exmadridista han sido conmovedoras: "Supone una gran tristeza, pido que Dios tenga consuelo para todos los afectados y, sobre todo, para su familia. No se puede explicar con palabras tanto dolor. Era un buen chico que cumplía su sueño de ser futbolista profesional, jamás olvidaré su sonrisa ni su forma de jugar".

Siqueira, un afectado más

Finalmente, Guilherme Siqueira, exjugador del Atlético de Madrid, también se ha mostrado muy afectado y ha escrito un mensaje muy emotivo en sus redes sociales: "Quise entrar en el mundo empresarial para ayudar a jóvenes como tú a ser futbolistas profesionales como lo fui yo. No obstante, por la voluntad de Dios, no logramos caminar juntos. Mira por nosotros desde ahí arriba". Sávio también escribió su particular respuesta: "Confiemos en que nos dé fuerzas desde el cielo".

[Más información: Las autoridades confirman que el centro del Flamengo "tenía irregularidades"]