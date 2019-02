El Cardiff pagará el traspaso de Sala cuando sea "el momento adecuado"

El presidente del Cardiff City, Mehmet Dalman, explicó este miércoles que pagarán los 17 millones del traspaso de Emiliano Sala cuando sea el "momento adecuado".

"Lo único que puedo decir porque es un tema delicado (...) y para ser honesto no quiero decir nada más ahora mismo. Lo primero es que el cuerpo aún no ha sido recuperado. Debemos mostrar respeto a la familia. Pagaremos cuando sea el momento adecuado", dijo Dalman en declaraciones a L'Equipe.

El Nantes comunicó que iba a reclamar el dinero del traspaso del jugador argentino. El máximo mandatario recordó que todavía está en curso el "proceso de recuperación del avión". "Es muy temprano para que podamos comentar", añadió sin hacer comentarios sobre la demanda del Nantes. "No quiero hablar sobre eso", apuntó.

Para finalizar, Dalman aseguró que el Cardiff "nunca" dijo que no iba a pagar el fichaje de Sala. "No creo que nuestro club dijera que no iba a pagar", dijo sobre el jugador argentino.

