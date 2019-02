En Italia colocan al Real Madrid en la pole por el fichaje de Dybala

No todo es felicidad en la Juventus. Tras la eliminación de la Coppa de Italia y el último empate en Serie A, se ha sumado los rumores sobre una posible de Dybala, tal y como confirma Corriere dello Sport. El Real Madrid sería el favorito para captar la atención del delantero argentino, que no está pasando por su mejor momento y podría buscar una salida fuera de Italia.

El último encuentro ante el Parma se vivió un momento muy tenso, ya que después de calentar durante un largo periodo de tiempo, no saltó al campo. Situación que no gustó nada al '10', que decidió abandonar el partido y marcharse al vestuario antes de que finalizara. En rueda de prensa, Allegri no dio importancia a ese momento y tirando de una sutil ironía afirmó que su jugador "tenía frío".

Está situación se asemeja a la de Isco en el Real Madrid, y casualmente, según el medio italiano, serían los dos jugadores utilizados en la operación. Ambas estrellas son dos de los futbolistas con más calidad que están expuestos a posibles cambios de aires y puede que sus destinos se crucen en un futuro no muy lejano. El conjunto italiano nunca ha negado el interés en hacerse con el '22', pieza que podría aprovechar el cuadro merengue en su favor.

Dybala, en el partido contra el Madrid. Foto. Instagram (@paulodybala)

Una joya en el mercado

Si finalmente está situación sigue estando, Dybala sería uno de los jugadores más perseguidos por las grandes clubes europeos. Pero sería el Real Madrid el favorito para hacerse con sus servicios. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve su situación, pero todo parece indicar que el argentino no está contento con su rol y podría pedir una salida en el próximo mercado de fichajes.

[Más información: En Inglaterra adelantan una oferta del Madrid por Dybala de 103 'kilos']