Valverde juega al despiste con Messi de cara a El Clásico de Copa

La presencia de Leo Messi en el partido de ida de Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid es todo una incógnita. El argentino sufrió un golpe el pasado sábado en el partido ante el Valencia en su muslo derecho, lo que hizo saltar todas las alarmas en el Camp Nou.

La estrella azulgrana no se entrenó con el FC Barcelona el pasado lunes, pero si este martes, al igual que Dembélé. A pesar de ello, la presencia del argentino en El Clásico no es segura. Al menos que parta en el once titular de Ernesto Valverde.

El técnico culé estuvo en rueda de prensa para hablar sobre El Clásico y sobre la presencia o no del argentino. El entrenador extremeño no desveló si finalmente Messi estará en el partido ante el Real Madrid.

"Si está en condiciones estará en la lista, pero si no lo está, no. No sé qué efecto tendrá sobre el rival. Eso lo deben decir los rivales. Sabemos lo que nos transmite a nosotros y a nuestro público. El planteamiento del partido no cambiará mucho si está o no. Generalmente siempre jugamos de una forma similar. Iremos a ganar, intentaremos combinar, que no contraataquen y marcar", comentó Valverde.

El extremeño comentó que, si existe el mínimo riesgo de lesión, no arriesgará con su estrella: "No soy partidario de tomar riesgos si hay muchos partidos por delante, si la liga terminara mañana, sería otra cuestión. Si hay riesgo de lesión, los jugadores van con el freno de mano, y un partido como mañana no se puede ir con el freno de mano".

"Lo más importante es que el jugador te diga que está listo. Por mucho que digan las pruebas si el jugador no se ve, lo tienes que descartar. Si él te dice que está bien, hablas con los médicos... Y luego tú asumes la decisión, con los pros y las contras", dijo el entrenador del Barcelona.

