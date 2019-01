Morata: "No tengo que dar explicaciones, si estoy aquí es porque quiero"

Álvaro Morata ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El delantero se ha mostrado feliz y orgulloso de formar parte del conjunto rojiblanco, pese a la polémica surgida en los últimos días por su pasado en el Real Madrid.

El ya exjugador del Chelsea ha asegurado que "estoy muy bien, muy orgulloso, sé el gran esfuerzo que se ha hecho y estoy muy contento de estar aquí". Además, ha querido recordar su primera etapa en el conjunto Atlético, de la que destaca que "es la infancia, completa felicidad", por eso afirma que "supone mucho estar aquí. La gente que me conoce lo sabe y el vídeo me ha emocionado".

Morata también ha asegurado que "no había que convencerme", y afirma que Simeone "sabía que por circunstancias de la vida se ha dado muchos rodeos pero creo que el destino era que estuviese aquí". Además, resaltaba que "no puedo esperar para entrenar con mis compañeros y le estoy muy agradecido porque haya peleado por estar aquí".

Morata: "La vida ha dado muchos rodeos, pero era el destino que estuviese aquí"

El proceso hasta el fichaje

El ariete ha afirmado que en todo momento "la situación es fácil" porque se paró todo "cuando SuperLópez (su representante Juanma López) me dice que existe esta posibilidad". Morata insistía en que "todo esto es muy bonito y no puedo esperar para empezar a entrenar, por ver a Koke, que era más alto que yo".

Morata afirmado que "me siento parte del club desde hace un par de semanas, no me siento nuevo. Los compañeros se han preocupado de escribirme y me pone muy contento".

Simeone, en rueda de prensa EFE

La famosa charla con Simeone en el Bernabéu

El jugador también ha sido preguntado por la conversación que tuvo son Simeone en un derbi en el Santiago Bernabéu. El delantero no ha querido desvelarlo porque afirma que "creo que es más bonito y es libre para la imaginación". Sin embargo, deja entrever qué le dijo al asegurar que "ahora estoy sentado aquí y si le echas imaginación...".

Qué haría si marca al Real Madrid o a la Juve

Como cabía esperar, Morata ha sido preguntado por la posibilidad de que marque a dos de sus exequipos próximamente, el Real Madrid y la Juventus. El ariete lo considera un "bendito problema, ojalá lo tenga que pensar varias veces porque querría decir que van las cosas bien y si pasa las cosas saldrán solas".

Además, ha reconocido que no ha hablado con ninguno de sus excompañeros de la Juventus sobre la eliminatoria: "He hablado de la vida con mis excompañeros, no de fútbol. Me concentro en jugar y cuando vaya llegando la eliminatoria ya veremos".

El sentimiento atlético

Lo que no ha querido entrar a valorar Morata es los sentimientos que tiene hacia el club: "Creo que hoy no tengo que explicar aquí mis sentimientos, si estoy aquí es porque quiero estar aquí". Además, afirma que "había dado mi palabra de que en cuanto se pudiese hacer iba a venir aquí y tengo que hablar con actos y no con palabras".

Por último, ha explicado cómo es su relación con Diego Costa. Afirma que "además de un gran jugador es mi amigo" y que "he hablado con él cuando he tenido momentos difíciles o cuando los ha tenido él y por qué no vamos a jugar juntos". Por ello está seguro de que "me gastará alguna broma", pero reconoce que "tengo muchas ganas de verle".

[Más información: Morata intenta ganarse a la afición del Atlético: "Con la ilusión de un niño..."]