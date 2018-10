El Barcelona empata contra el Valencia y prolonga su mala racha en La Liga

Valencia y Barcelona se medían en el gran partido de la jornada. Los de Valverde visitaban Mestalla tras tres partidos seguidos en Liga sin conocer la victoria. Delante estaba el equipo de Marcelino que sumó su primera victoria de la temporada el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. El técnico del Barcelona volvió a darle la titularidad a Arthur, mientras que en el conjunto local sorprendió el hecho de que Rodrigo comenzara el partido desde el banquillo.

VALENCIA - BARCELONA Biel Aliño Agencia EFE

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante y un Valencia que se adelantó nada más comenzar el partido. La defensa del Barcelona volvió a fallar y Piqué y Vermaelen hicieron aguas. Garay lo aprovechó y puso el primer gol del partido. Minutos después el Valencia pudo anotar el segundo gol ante un Barcelona que había salido 'dormido'. Los de Marcelino salieron con mucha velocidad a la contra y Batshuayi remató cruzado. Kondogbia, con un lanzamiento desde la frontal, volvió a instaurar el miedo en Ter stegen.

Lesión de Guedes, control del partido del Barcelona y gol de Messi

El portugués se tuvo que marchar lesionado por un balón dividido donde metió la pierna y clavó los tacos en el suelo. Mal síntoma para su rodilla. El luso lo intentó, pero se tuvo que tirar al suelo ya que apenas podía andar. Horrible noticia para el Valencia que estaba viendo como ganaba en todo al Barcelona. Se fue Guedes y el Barcelona empezó a controlar el partido.

VALENCIA - BARCELONA Kai Försterling Agencia EFE

Los de Valverde tocaban y tocaban, moviendo la pelota de un lado a otro. El Valencia no salía de su campo viendo como el Barcelona empezaba a crear ocasiones y a acercarse al área de Neto. Hasta que Messi apareció. Desde la frontal, el argentino soltó un latigazo que se coló por el palo izquierdo de Neto. Golazo de Leo que empataba el partido.

Una segunda parte sin historia

El Barcelona seguía dominando el partido. La posesión era suya, pero el cansancio comenzó a hacer mella. Las ocasiones no eran claras, y mientras los culés tocaban y tocaban, Cheryshev hacía estragos en la banda derecha culé y Batshuayi se imponía físicamente a toda la zaga visitante. Por parte del lado azulgrana, Coutinho se mostró, junto a Messi, como el jugador más activo, probando fortuna con varios disparos lejanos y combinaciones con el argentino.

Este también lo intentó de todas las maneras, pero hoy no era su día. Una falta en la frontal se le fue muy arriba, mientras que Valverde no reaccionaba. El primer cambio del Barça, reclamado por el estado físico de los jugadores, llegó en el minuto 84, cuando Marcelino ya había agotado los suyos. Algo que no hizo el técnico extremeño, que volvió a realizar únicamente dos sustituciones.

VALENCIA - BARCELONA Kai Försterling Agencia EFE

El partido finalizó como se había marchado al descanso. El Barça sacó un punto de un campo muy complicado, perola pérdida del liderato a manos del Sevilla deja un mal sabor de boca. Cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en Liga dejan muy señalado al equipo. El juego no gusta, algunas estrellas como Suárez están en muy baja forma y la debilidad defensiva es más que evidente.

El Barça sobrevive a base de los chispazos de genialidad de sus cracks, pero el sistema parece haberse perdido. Los partidos del equipo de Valverde se han vuelto resultadistas, pero, pese a todo, la victoria en Mestalla era algo sumamente complicado. El problema reside en que ya son cuatro jornadas consecutivas sin ganar y en que ahora mismo el Barcelona es segundo.

Valencia 1-1 Barcelona

Valencia: Neto; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia (Coquelin, 79'), Guedes (Cheryshev, 12'); Batshuayi, Gameiro (Rodrigo, 67').

Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (Rafinha, 88'); Messi, Luis Suárez, Coutinho (Ousmane Dembélé, 84').

Goles: 1-0, 2' Garay; 1-1, 23' Messi.

Árbitro: González González (Comité castellano-leonés). Amonestó a Luis Suáres (41'), Carlos Soler (43') y Coutinho (58').

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 8 de La Liga disputado en el Estadio de Mestalla (Valencia).