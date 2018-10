La UEFA podría sancionar al United de Mourinho por llegar tarde en la Champions

Mourinho, en el banquillo de Old Trafford Reuters

Uno de los duelos más atractivos de la Champions League de este martes es el que disputa en Old Trafford entre el Manchester United y el Valencia. Sin embargo, ha tenido una característica muy particular, y es que su inicio se ha visto retrasado siete minutos más tarde de lo previsto, lo cual está dando de que hablar entre los aficionados de ambos clubes.

El motivo no ha sido otro que el autobús de los hombres de Mourinho ha visto interrumpida su trayectoria a causa de un atasco. Esto ha provocado que llegase media hora más tarde a lo previsto, pues se estima que todo equipo deben llegar con 75 minutos de antelación al respectivo estadio donde toque jugar.

De esta manera, la UEFA como institución podría tomar medidas al respecto, y sancionar al Manchester United según estimen la gravedad de lo sucedido. No es habitual que se produzca una circunstancia de este tipo, pero el cuadro de Mourinho se ha topado con la mala suerte de pillar un atasco de camino, lo que podría terminar pasándoles factura.

A causa de ello, el colegiado ha señalado el inicio del encuentro a las 21:07 horas, viéndose así retrasado siete minutos a lo previsto inicialmente. La sanción en concreto se trataría de una multa económica, sin tener influencia en lo estrictamente deportivo y sin repercutir en lo que suceda sobre el terreno de juego.

Consecuencias no probables

Iturralde González, excolegiado del fútbol español, ha sido el encargado de dar todos los detalles al respecto en Carrusel Deportivo. No obstante, su opinión es la de que la UEFA muy probablemente no ejerza acciones contra el United, pues es la propia institución la que determina la hora de salida de los hoteles de los clubes y, sabiendo eso, el club no tiene culpa de haberse visto interrumpido por un atasco.