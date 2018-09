El Valladolid clama en su página web contra el peor VAR de la historia

"Puntazo en Balaídos", así ha calificado el Valladolid en su página web el empate cosechado en Vigo. No por el heroico gol que anotó Leo Suárez en el minuto 94, dos después de que saltara al campo; sino porque tuvieron que sobreponerte a "un Aspas en estado de gracia", a "un árbitro desafortunado" y al "peor VAR de la historia del fútbol".

Con estos términos, el Valladolid se ha despachado a gusto con el sistema de videoarbitraje. "Pese a ir perdiendo por 3-1 en la segunda parte cuando mejor estaba jugando; pese a verse perjudicado gravemente por el arbitraje una y otra vez, el Real Valladolid no tiró la toalla", puede leerse en la crónica publicada en su página web.

"El partido fue una lucha contra Aspas y el arbitraje porque el Celta", prosigue. "En el segundo gol, el VAR decidió que no había infracción de Maxi Gómez en el tanto. Ni siquiera pidió al colegiado que viera la repetición de la jugada", relata sobre el segundo gol. "Un penalti que pareció claro en el campo y que no admite discusión alguna con la televisión. El VAR pasó olímpicamente de la jugada ante el berrinche de los vallisoletanos, que tuvieron mucho mérito de no acabar desquiciados y con tres jugadores amonestados por protestar tan tremenda injusticia", agrega irónicamente respecto a dicha jugada.

Además del penalti, "el árbitro perdonó la expulsión al lateral izquierdo Juncá en el minuto 56. El defensor celeste tenía amarilla e hizo una falta de cartulina sin ninguna discusión", según el Valladolid.

Por todo ello, y por su meritoria remontada, en Pucela hablan de "puntazo en Balaídos. Un 3-1 que el conjunto vallisoletano logró empatar gracias a los goles de Enes Ünal y de Leo Suárez.