Evra: "Piqué quemó mis zapatillas y yo me cagué en las suyas"

"Un día Patrice Evra apareció con unas zapatillas que llevaba meses pidiendo a Nike que se las hiciera. Tenían grabadas los nombres de sus hijos y otros detalles. Fue a la ducha, hice una pequeña hoguera y se las quemé", relató el propio Piqué en su día.

Ahora, Evra, que juega actualmente en el West Ham, ha contado cómo fue su venganza: "Quemaron mis zapatillas. No tuvo gracia y la culpa fue de Gerard Piqué. ¿Cómo me vengué? Fui al baño e hice caca dentro de las suyas", ha dicho el francés en el programa de televisión de Sky Sports 'A League Of Their Own'.

Evra llegó al Manchester United un año después que Piqué, con el que coincidió dos temporadas ya que el ahora central del Barcelona jugó una en calidad de cedido en el Zaragoza.

Pese a la juventud del catalán, 18 años por aquel entonces, y pese a estar en un vestuario repleto de leyendas dirigidas por Sir Alex Ferguson, Piqué nunca ha dejado de lado su toque canalla y y bromista. Tal vez, con el paso de los años, esta faceta suya se ha acentuado.

Piqué también fue víctima de bromas en el United

"A mí también me hicieron algunas. Si un día llegabas con una camiseta que te había costado un ojo de la cara, a la que la enseñabas y chuleabas un poco, te la cogían y la colocaban en los muñecos que se utilizan para practicar las faltas en los entrenamientos y venga balonazos, te la dejaban llena de barro. Pero así muchas, era algo constante y muy normal dentro de un vestuario inglés. Aquí es diferente”, dijo en su día Piqué en el programa Fora de Sèrie de TV3.