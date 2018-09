Aganzo, Tebas y el Girona - Barça en Miami: de la huelga al "se juega al 90%"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y David Aganzo, su homólogo de la AFE, comparecieron tras su reunión de hora y media en la sede de la Asociación de Futbolistas para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la disputa del Girona-Barcelona en Miami el próximo 26 de enero.

Aganzo no descarta la huelga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el de la Asociación de Futbolistas Españoles -por sus siglas, AFE-, David Aganzo, se reunieron este jueves 20 de septiembre durante una hora y media en la sede de la Asociación de Futbolistas. El tema a tratar no era otro que el polémico partido de La Liga entre el Girona y el FC Barcelona del 26 de enero de 2019, que se pretende disputar en la ciudad estadounidense de Miami.

A la salida de dicha reunión, Aganzo afirmó que ambos directivos habían "hablado del control económico y Estados Unidos". El presidente de la AFE cree que la información proporcionada por LaLiga "no es la adecuada y se ha comprometido que en doce horas nos va a transmitir esa información. A partir de ahí, con la información que tenemos los futbolistas no pueden ir a Estados Unidos. Faltaba todo tipo de información. A nivel económico, de salud, los horarios de las concentraciones. Queremos un informe real de todo lo que va a pasar para transmitírselo a nuestros compañeros. Los jugadores son seres humanos, el calendario varía, las condiciones de trabajo se modifican en el artículo 8 y 9 del convenio. Queremos ver si las condiciones son adecuadas".

"No creo que tomar las decisiones de forma unilateral no son las adecuadas. Nos han pedido perdón por las formas. No es un tema de pedir perdón, sino de hacer las cosas. No estoy de acuerdo en la participación que ha tenido el futbolista", explicó el exutbolista, que sentenció afirmando que "el Girona - Barcelona tiene un 20% de probabilidades de que se juegue en Miami. Los futbolistas son los principales actores de este deporte. Hasta que la información no sea la adecuada, no irán a jugar a Miami, y no descartamos que se pueda ir a la huelga".

Tebas responde

A las palabras de Aganzo reaccionó Tebas, contradiciéndole y afirmando que la probabilidad de que se dispute el partido en el Hard Rock Stadium es del 90%: "Conseguiremos que ese partido se juegue. Hemos trabajado el tema. No hay causa para que deneguemos el partido, ni por parte de la Fedeación, UEFA y CONCACAF. La FIFA no tiene nada que decir".

"La AFE ha considerado insuficiente la información y nos enviarán por escrito esta tarde lo que necesitan para tener una opinión más fundada. Nos hemos comprometido que todo lo que soliciten lo tengan mañana por la mañana", respondió el presidente de LaLiga respecto a las palabras de su homónimo en la AFE, finalizando su intervención con la revelación de que no ha hablado con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol: "Hemos pedido una reunión que no nos han contestado. Esperamos que nos envíen una contestación para estudiarla. Las cosas no se pueden negar así porque así".