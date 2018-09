Horario internacional y dónde ver el Young Boys - Manchester United

El Manchester United arranca una nueva temporada en la Champions League, competición con la que esperan dar un golpe sobre la mesa y olvidar sus penas. Y es que el verano de los red devils ha sido de todo menos complaciente. Su técnico, el afamado José Mourinho, afronta esa temida tercera temporada -donde peor resultados ha tenido en sus anteriores etapas-, y no ha dudado en criticar duramente a su plantilla.

Lo cierto es que, más allá del centrocampista Fred y del jovencísimo lateral Diogo Dalot, el conjunto inglés no ha hecho ningún fichaje de relumbrón. No obstante, cuenta entre sus filas con jugadores de talla mundial, como el delantero Romelu Lukaku, el extremo Alexis Sánchez o el portero español David de Gea. Eso no parece suficiente, y la mejor prueba de ello es el mal inicio del equipo en la Premier League: tres victorias y dos derrotas, situándose octavo y a seis puntos de los líderes -Chelsea y Liverpool-.

Es por ello que Mourinho quiere resarcirse ofreciendo un buen papel en la máxima competición europea, donde les ha tocado un duro grupo: la Juventus de Cristiano Ronaldo, un Valencia que sueña a lo grande y su rival este miércoles 19 de septiembre, el Young Boys. El equipo suizo afronta la primera temporada de su historia en Champions, partiendo como la 'Cenicienta del grupo'.

Horario del Young Boys - Manchester United

Horario del partido

El duelo entre el Benfica y la Juventus se jugará el miércoles 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estádio da Luz.

Hora local: 20:00 horas.

América

Estados Unidos: 12:00 horas-Costa Oeste-; 15:00 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 14:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 20:00 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 21:00 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 21:00 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 22:00 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 22:00 horas.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ Liga de Campeones y en EL ESPAÑOL, donde se realizará un seguimiento especial del encuentro.