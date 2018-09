Klopp responde a Neville sobre la posibilidad de dejar de lado la Champions

Jürgen Klopp es de esos entrenadores que nunca deja indiferente a nadie, ya sea dentro o fuera del terreno de juego. Gary Neville, excapitán del Manchester United y exentrenador del Valencia le recomendó que dejase de lado la Champions y se centrase en la Premier League, a lo que el entrenador alemán le respondió con una respuesta que se ha hecho viral.

Neville le dijo que diese una patada a la máxima competición europea pensando que el Liverpool no tendría muchas posibilidades de ganarla, para así poder dedicarse a la competición liguera e intentar conquistarla. El conjunto inglés llegó a la final de la Copa de Europa la temporada pasada pero se encontró ante el Real Madrid y acabó perdiendo por 1-3 ganando así el conjunto español su tercera Champions seguida.

"No funciona lo de priorizar una competición. No quiero ser muy critico con él porque no sé como lo ha dicho, pero estar sentado en una oficina y hablar de fútbol es distinto a estar trabajando como entrenador", señaló haciendo referencia a las declaraciones del inglés.

El Liverpool, colíder de la Premier junto al Chelsea y al Watford tras haber ganado los cuatro partidos, afronta, según Klopp, todas las competiciones de la misma manera. Además, señalo que si el club implicado fuese el Manchester United seguramente Neville no hubiese dicho lo mismo.