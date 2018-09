El expresidente del Racing, Ángel Lavín 'Harry', condenado por intento de amaño

Después de más de cinco años, por fin ha alcanzado su final uno de los episodios que más ha avergonzado al fútbol español. Este caso de intento de amaño fue documentado con el audio de una conversación grabado por el Presidente del Girona, Boadas, que al no fiarse de las intenciones de Ángel Lavín 'Harry' y Pernía, se aventuró a grabar la conversación. Es el primer caso en el que se alcanza una condena firme, por vía penal, en un asunto de corrupción deportiva.

Los hechos ocurrieron debido a que el Racing de Santander se encontraba ya descendido a Segunda División B y en su desesperación por intentar salvar la categoría, intentaron hacer que el club albirrojo aceptase una alineación indebida que no había cometido y así perdería tres puntos el conjunto catalán -ya salvado- ante los cántabros.

El máximo mandatario del club de Montilivi se personó en la reunión ante Lavín -entonces presidente- y Pernía, expresidente, pero que ejercía en la sombra. Ambos estuvieron acompañados por el agente Eugenio Botas. En dicho encuentro le ofrecieron el amaño a cambio de dinero y de algún jugador a lo que se negó y llevó el asunto a los tribunales. Por fin ha llegado un gran día para el fútbol español y la condena, ya es firme.

'Harry' se ha declarado culpable

'Harry' se ha declarado culpable -ha aceptado ser el único culpable- y la condena ha sido de seis meses de cárcel, 2 000 euros de multa y un año de inhabilitación de cargos deportivos. No ingresará en prisión al no tener antecedentes de corrupción entre particulares. Mayores problemas hubiese tenido Pernía si su compañero no se hubiese declarado culpable, ya que sí está implicado en otros problemas judiciales.

Javier Tebas elogió la actuación de Joaquín Boadas y estudió que presidiera una Comisión antiamaños de LaLiga debido a que el mandatario mostró su fair-play en un momento en el que el conjunto catalán necesitaba el dinero. En unas declaraciones a MARCA, el propio dirigente ha revelado que lo que le gustaría "es que Tebas cumpliera lo que dijo".