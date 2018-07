Alexis Sánchez, sin pretemporada en el United al prohibirle Estados Unidos entrar en el país

Alexis Sánchez, futbolista del Manchester United y exjugador del Barcelona, no pudo viajar con el club inglés a Estados Unidos, donde están iniciando la pretemporada, ya que el futbolista chileno habría tenido problemas con su visado, que no estaría permitido para entrar en el país norteamericano.

Según informa el diario inglés The Sun, la prohibición de entrar en Estados Unidos estaría ligado a la sentencia de cárcel que Alexis Sánchez tiene desde el mes de febrero, cuando el jugador chileno aceptó 16 meses de cárcel por haber defraudado un millón de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2013, al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en el FC Barcelona.

En un verano totalmente libre para el futbolista chileno, ya que su selección se quedó fuera del Mundial, Alexis Sánchez se debería incorporar esta semana a la pretemporada del Manchester United en Los Ángeles, pero estos problemas habrían interrumpido su entrada, que estaría ahora arreglándose para que el jugador pueda entrar y estar en los primeros entrenamientos y partidos amistosos de su equipo.

El club, por su parte, no informó de la razón por la que Alexis Sánchez faltó en la comitiva que llegó a Los Ángeles, donde el United estará dos semanas, aunque según avanza The Sun se debe a este motivo, al tener una condena de la justicia. "Alexis fue visto cerca de su domicilio en Cheshire (Inglaterra) y no parecía mostrar signos de algún inconveniente físico", se lee en este medio.