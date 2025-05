Giro de Italia 2025: este es el recorrido, perfil y kilometraje de las 21 etapas de la carrera

El Giro de Italia 2025, que se disputará del 9 de mayo al 1 de junio, presenta un recorrido exigente con un equilibrio entre etapas cortas de gran desnivel y dos decisivas contrarrelojes antes de la alta montaña.

La carrera arranca en Albania, con tres etapas, incluyendo una crono y una llegada en Tirana con subidas pronunciadas. El regreso a Italia trae varias jornadas propicias para velocistas, aunque con trampas montañosas como en Tagliacozzo y los tramos de tierra hasta Siena.

La segunda semana comienza con una contrarreloj entre Lucca y Pisa, evocando la edición de 1977. Vuelven al trazado puertos históricos como San Pellegrino in Alpe. Las siguientes etapas alternan finales al esprint y llegadas exigentes, destacando Vicenza y Nova Gorica, con final de semana en Asiago.

La tercera semana eleva la dureza con un "etapón" en Trentino y final en San Valentino, seguido de etapas decisivas en Bormio y Cesano Maderno. La penúltima etapa incluye el mítico Colle delle Finestre y Sestrière, con el Colle como cima Coppi.

El Giro concluirá con una etapa final en Roma, sobre el tradicional circuito urbano. Un recorrido completo que ya genera expectativas entre los favoritos.

Etapa 9: Gubbio - Siena [181 km] 18/05/2025

Etapa de los caminos de tierra o ‘sterrati’, con un total de unos 29 km sobre ‘carreteras blancas’. Desde Gubbio, se avanza hacia la región de Siena a través de Cortona y Sinalunga, por carreteras bastante anchas con muchas variaciones de dirección y pendiente.

Después de San Giovanni d’Asso, se recorre el tramo de tierra de Pieve a Salti (8,0 km), exigente, ondulado, muy nervioso y con muchas curvas y subidas y bajadas. Tras el segundo paso por Buonconvento, se afronta el sector de Serravalle (9,3 km), que termina justo antes de iniciar el siguiente sector (San Martino in Grania, 9,4 km), en medio de las llamadas ‘crestas senesas’.

Se atraviesa Arbia para llegar al breve tramo de Monteaperti, de solo 600 m, pero con una subida de tierra con pendientes de doble dígito. Luego se retoma el asfalto hasta la entrada del último tramo de tierra en Colle Pinzuto (2,4 km con pendientes de hasta el 15 %). Una vez abandonado el tramo, la carrera se dirige hacia Siena para los últimos kilómetros urbanos.

Los últimos kilómetros transcurren en la primera parte por fuera del casco urbano de Siena, por calles anchas y largos tramos rectos conectados entre sí por amplias curvas, primero en bajada y luego en ligera subida hasta los 2 km de la meta, donde se toma la vía Esterna di Fontebranda con pendientes de hasta el 9 %. A 900 m de la meta, se supera la Porta di Fontebranda y comienza el pavimento adoquinado.

La pendiente supera el 10 % hasta alcanzar, alrededor de los 500 m de la llegada, en Via Santa Caterina, picos del 16 %. Luego, se gira bruscamente a la derecha en Via delle Terme y se entra en Via Banchi di Sotto. Desde el -300 m, la carretera desciende ligeramente. A 150 m de la llegada, se gira a la derecha en Via Rinaldini. A 70 m del final se entra en Piazza del Campo, con los últimos 30 m en bajada al 7 %, y la meta es llana.