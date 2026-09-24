Miguel Induráin, 62 años: "Nuestro deporte siempre ha sido peligroso y hoy en día más por los coches y el tráfico"

Miguel Induráin ocupa un lugar destacado entre los grandes deportistas de la historia de España. Su extraordinario palmarés y la huella que dejó en el ciclismo profesional le han convertido en una referencia para las nuevas generaciones que aspiran a competir al más alto nivel.

El navarro logró conquistar cinco Tours de Francia consecutivos, se proclamó vencedor del Giro de Italia en dos ocasiones y también alcanzó el oro olímpico.

Tras poner fin a su carrera profesional, Induráin ha continuado vinculado al mundo de la bicicleta, aunque también ha aprovechado su experiencia para advertir sobre los riesgos que todavía existen en las carreteras.

En una entrevista concedida a El Larguero, el exciclista repasó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y puso el foco en uno de los principales problemas a los que se enfrentan actualmente quienes practican ciclismo: la seguridad vial.

"Nuestro deporte siempre ha sido peligroso y hoy en día más porque hay más coches, más tráfico y más ciclistas. Resulta difícil que no haya accidentes", explicaba Induráin, haciendo referencia al aumento de la circulación tanto de vehículos como de bicicletas.

Miguel Induráin Reuters Reuters

Los datos de la Dirección General de Tráfico reflejan la magnitud del problema. Según las últimas cifras disponibles, alrededor de 7.000 siniestros en España cuentan con la presencia de ciclistas, una situación que mantiene la preocupación sobre la seguridad de este colectivo en las carreteras.

La gravedad de estas cifras aumenta al analizar los accidentes que terminan con víctimas mortales. Los registros de la DGT sitúan entre 40 y 90 el número de ciclistas que pierden la vida cada año en las carreteras españolas.

Las zonas urbanas concentran además una parte importante de estos incidentes. La convivencia diaria entre bicicletas y vehículos, especialmente en las ciudades con mayor densidad de tráfico, genera numerosos escenarios de riesgo para los usuarios más vulnerables de la vía.

Ante esta situación, Induráin apuesta por una solución basada principalmente en el cumplimiento de las normas y el respeto entre todos los usuarios de la carretera. "Como ciclista y como conductor, debes respetar las normas. Con respeto, al final siempre llegaremos a buen puerto", señalaba durante la entrevista.

El exciclista también considera fundamental reforzar la prevención y la educación vial desde edades tempranas. En su opinión, enseñar a los más jóvenes a identificar los riesgos asociados al ciclismo puede contribuir a reducir el número de accidentes en el futuro y a generar una mayor conciencia sobre la importancia de circular de forma segura.

La seguridad de los ciclistas continúa siendo, por tanto, uno de los grandes retos de la movilidad en España. Reducir los accidentes y evitar nuevas víctimas requiere la implicación de todos los usuarios de las carreteras y una mayor concienciación sobre la necesidad de compartir el espacio vial con responsabilidad.