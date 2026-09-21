Héctor Álvarez se cuelga la medalla de bronce en el Mundial sub23 de contrarreloj tras una gran actuación

El ciclismo español ya tiene su primera medalla en los Mundiales de Montreal. Y vuelve a ser gracias a las categorías inferiores que siguen pisando muy fuerte. Héctor Álvarez se colgó la medalla de bronce en la disciplina de contrarreloj sub23 y confirmó que tiene un gran futuro por delante.

El corredor de Benidorm llegó incluso a soñar con la medalla de oro. En los dos primeros puntos intermedios llegó a marcar el mejor tiempo provisional, pero el tramo final de la crono se le hizo un poco largo y terminó cediendo unos segundos preciosos.

La victoria fue a parar a manos del neerlandés Ryan Gal. Con un tiempo de 37:26 cubrió los 31,3 kilómetros del recorrido, tan sólo 7 segundos mejor que Nicolas Milesi, el italiano. Héctor Álvarez estuvo muy cerca, ya que cedió apenas 11 segundos con respecto al ganador, por lo que se quedó a cuatro segundos de la medalla de plata.

¡¡ES BRONCE MUNDIAL!! 🥉



El alicantino Héctor Álvarez, en su último año sub-23, consigue el primer metal para España en Montreal 🇪🇸🚴 pic.twitter.com/y3hPIduIye — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 21, 2026

Héctor Álvarez fue el ciclista más joven en subirse al podio. Con tan sólo 19 años, plantó cara a sus rivales de 22 y 21 años, por lo que todavía tiene un margen de progresión mucho mayor.

El alicantino confirma así una evolución importante después de su segunda temporada en el equipo de desarrollo del Lidl-Trek. Ya el año pasado fue noveno en el Mundial de contrarreloj y cuarto en el de ruta, mientras que se colgó también el bronce en los Europeos en ruta.

Héctor Álvarez firmó esta temporada buenas actuaciones entre los profesionales en el GP de Castellón, en la Challenge de Mallorca o en la Vuelta a la Región de Murcia. También fue octavo en la contrarreloj de la Vuelta al Algarve entre nombres como Filippo Ganna, Juan Ayuso o Paul Seixas.

¡Bronce para Héctor Álvarez en Montreal! 🥉



👉Sensacional crono del español, que ha marcado el mejor tiempo en los dos primeros parciales, cediendo algo de tiempo al final.



¡Enhorabuena, Héctor!✨



Primera medalla para el #TeamESPciclismo🇪🇸 en #Montreal2026 🔥 pic.twitter.com/EbGqVK7zsT — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 21, 2026

Ahora, el de Benidorm pasará al equipo profesional de Lidl-Trek después de haber estado dos años en el conjunto de desarrollo. A sus 19 años, tiene un gran potencial por explotar y es una de las joyas que vienen pisando fuerte del ciclismo español.

Eñaut Urkaregi terminó en el puesto 19 de la contrarreloj a 1:54 del vencedor.

En categoría femenina sub 23 Paula Ostiz terminó en el puesto 12 a 1:17 de la vencedora, la australiana Felicity Wilson-Haffenden. Celia Torres, por su parte, fue 35º a más de 3 minutos.