Enric Mas se lleva una etapa clave tras el adiós de Pogacar: la ilusión del ciclismo español tras 11 años sin ganar una grande

Existe un ciclismo con Tadej Pogacar y otro sin él. El esloveno había venido a La Vuelta para completar la triple corona -Giro, Tour y Vuelta- y seguir alimentando la leyenda de que es el mejor de todos los tiempos, pero una caída se interpuso en su destino.

Fractura de clavícula, de vértebra y conmoción cerebral fue la factura que tuvo que pagar antes de marcharse a Barcelona para ser intervenido en las próximas horas.

Su ausencia dejó un escenario completamente diferente en la carrera, y quien ha abierto las aguas de par en par es Enric Mas. Por fin, el ciclismo español siente que vuelve a estar en disposición real de conquistar una gran vuelta.

Es DON ENRIC MAS NICOLAU.

Ha ganado en el Alto de Aitana.

Ha sido el más fuerte y el más valiente de todos los favoritos.



Y SÍ. ES EL MÁXIMO FAVORITO PARA GANAR ESTA VUELTA A ESPAÑA.



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No lo consigue desde hace once años, cuando Alberto Contador se llevó aquel Giro de Italia de 2015. Desde entonces, las opciones del ciclismo patrio comenzaron a escasear.

Sin apenas opciones en el Giro desde el tercer puesto de Valverde en 2016 o el de Landa en 2022, y casi borrados del mapa en el podio del Tour de Francia, La Vuelta se ha convertido en el refugio más seguro para los ciclistas españoles.

🎩 ¡NOS QUITAMOS EL SOMBRERO CON @EnricMasNicolau!



El español recupera el ataque de Pogacar y le alcanza en la ascensión del 'Bartolo'#Vuelta2026 #VueltaRTVE27a



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Así lo atestiguan los cuatro podios de Enric Mas desde 2018, el de Alejandro Valverde en 2019 o el de Juan Ayuso en 2022, pero este año todo va un poco más allá.

Enric Mas es líder pasada la primera semana de competición con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic, y sobre todo la sensación de que tiene las mejores piernas de las que jamás haya gozado.

Enric Mas, el día menos pensado

No llegaba Enric Mas como el gran favorito para llevarse esta Vuelta. Era lógico. Dentro de un vaticinio racional la única opción que cabía era la de ver a Tadej Pogacar en lo más alto del podio en el final de Granada, pero con su caída todo giró drásticamente.

Sin embargo, el mallorquín ni siquiera era tan claro aspirante al podio. No este año por todo lo que había pasado. Enric Mas siempre parte como candidato a todo en La Vuelta, pero esta temporada venía más condicionada quizás que nunca y la presencia de corredores como Primoz Roglic, Felix Gall u Oscar Onley complicaban la empresa.

El ciclista de Movistar Team pasó un auténtico calvario en el tramo final del curso pasado con su lesión. La tromboflebitis le jugó una muy mala pasada, y este año decidió cambiar su hoja de ruta habitual para correr el Giro de Italia por primera vez en lugar del Tour de Francia.

Tuvo algún destello brillante, llegó a rozar la victoria de etapa, pero su temporada distaba mucho de ser brillante. Ni tan siquiera regular, como las que él acostumbra a hacer.

Sin embargo, en la Vuelta a Burgos, la carrera que muchos utilizan como preparación para La Vuelta, dejó de nuevo sensaciones esperanzadoras. Y ya en la carrera, pese al dominio de Tadej Pogacar, se mostró como el mejor del resto de los mortales.

Para el recuerdo queda el día del sterrato en el Puerto de El Bartolo, cuando le recortó casi un minuto de diferencia a Tadej Pogacar en el tramo de tierra para superarle en la cima y para disputarle la etapa al sprint.

Ahora Enric Mas está ante la oportunidad de su vida. Se quedó como líder de La Vuelta ante la retirada de Pogacar, pero el primer día de la nueva normalidad demostró que está por encima de los demás. En Aitana rompió su maleficio en la carrera, porque llevaba 8 años sin ganar aquí, y el de Movistar, que no vencía desde hacía más de 1.800 días, en 2021.

Los últimos líderes

Un ciclista español no portaba un maillot de líder de una gran vuelta desde hacía cuatro años. El último fue Juanpe López, ahora compañero de equipo de Enric Mas, cuando en el Giro de Italia de 2022 vistió la maglia rosa desde la quinta hasta la decimocuarta etapa, en total nueve días como líder de la Corsa Rosa.

Para contemplar al último líder español en La Vuelta hay que remontarse todavía un poco más atrás. En 2018 fue Jesús Herrada, quien se retira este año una vez que termine la presente edición de la carrera, el que portó el maillot rojo durante un breve periplo de un día entre las jornadas 13 y 14.

Juanpe López cruza la meta del Blockhaus. REUTERS

Ahora Enric Mas ha roto esta especie de maldición en la carrera de casa, precisamente él, que nunca había sido líder de una carrera de tres semanas pese a que ha competido por la clasificación general en numerosas ocasiones.

Ahora la afición está volcada con un ciclista que ha vuelto a recuperar la ilusión por un corredor nacional. Precisamente el balear, que ha sido objeto de tantas críticas y odio vertido en las redes sociales. Ahora es aclamado y los hinchas gritan en la carretera soñando con ver a un español volver a ganar La Vuelta doce años después de que lo hiciera Alberto Contador en 2014.

La grande más igualada

El abandono de Tadej Pogacar deja, no obstante, una carrera de lo más abierta. La gran vuelta con mayor incertidumbre de la temporada que, seguramente, no se decida hasta los últimos kilómetros de la competición.

El Giro de Italia estuvo completamente dominado por Jonas Vingegaard. El danés se lanzó a por la Corsa Rosa con el objetivo de cerrar la triple corona y añadir a su palmarés la grande que le faltaba.

Tenía muy claro que quería hacer historia y el elenco de rivales parecían no estar a su altura sobre el papel. No lo estuvieron en la práctica. El ciclista del Visma Lease a Bike arrasó en el Giro con la sensación de que ni siquiera tuvo que emplearse a fondo.

Con más de cinco minutos de ventaja se alzó con el triunfo Jonas Vingegaard, y pudieron ser más si no hubiera reservado fuerzas para el Tour de Francia.

Precisamente la carrera francesa también nació 'muerta'. Tadej Pogacar mostró su versión más dominadora y dejó vista para sentencia la Grande Boucle incluso en la primera semana.

Con el Tourmalet de por medio y camino de Gavarnie-Gèdre, Pogacar asestó un golpe definitivo a la carrera. Aquel día las diferencias rozaron los 3 minutos entre él y precisamente Jonas Vingegaard, algo que no hizo sino aumentar con el paso de los días ante la superioridad manifiesta del doble campeón del mundo.

Es cierto que Vingegaard tuvo que abandonar por una caída -casualidad, como Pogacar después en La Vuelta-, pero las diferencias entre Pogacar y Evenepoel, segundo clasificado, fueron superiores a los 6 minutos.

Ahora La Vuelta está en 1 minuto y 18 segundos entre Enric Mas y Primoz Roglic. Imposible descifrar todavía por dónde se decantará la carrera.