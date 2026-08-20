El yugo de Movistar Team en La Vuelta sin ganar 1.800 días después: “Cuanto más te presionas, más cuesta”

Uno tiene que escarbar un poco más allá de la superficie del baúl de los recuerdos de La Vuelta para encontrar la última victoria de Movistar Team en la carrera.

Desde 2021 no consigue una victoria la estructura española en la competición de casa. Cinco años se cumplirán en esta edición, 1813 días exactamente, desde que el 2 de septiembre de aquella edición Miguel Ángel López levantara los brazos en la cima del Gamoniteiru unos pocos días antes del mítico "aquí me quedo, señores".

Esto es una montaña de lastre para cualquier equipo World Team que se precie, pero se convierte en algo inasumible si se trata del equipo español más alto en el escalafón y una estructura con tanta historia a la espalda como la de Abarca Sports.

Juanpe López y Enric Mas. MOVISTAR TEAM

Como cada año, La Vuelta le ofrece a la estructura telefónica una nueva oportunidad para resarcirse. Y en el equipo son conscientes de que no pueden dejar pasar esta ocasión para recuperar ese gen ganador que se ha ido perdiendo por el camino pese a algunas buenas actuaciones.

El ocho de Movistar Team para la carrera ofrece garantías. Un equipo equilibrado entre las aspiraciones por la clasificación general y frenar el ansia por volver a ganar. Un bloque polivalente, seguramente el mejor que podía haber conformado Unzué, polémica de la ausencia de Nairo Quintana aparte, en este momento de la temporada.

El peso de volver a ganar

Pesan mucho los cinco años sin olfatear una victoria en La Vuelta para Movistar Team. Es cierto que el ciclismo ha cambiado sobremanera en las últimas temporadas, que todos los corredores y los equipos afinan hasta el milímetro la preparación, y que las victorias están más caras que nunca, pero el equipo español necesita volver a sentirse ganador.

No es una obsesión con la que desde la dirección ahoguen a los corredores, pero no hace falta. Son los propios ciclistas los que son conscientes de la situación y quienes notan que el reloj sigue corriendo.

"Prácticamente el peso nos lo ponemos nosotros porque queremos demostrar que estamos bien. Es el propio corredor el que quiere ganar, nosotros somos los primeros porque al final todo el trabajo se refleja en las victorias", cuenta Carlos Canal, uno de los ocho elegidos que estarán en La Vuelta desde este mismo sábado.

El gallego es plenamente consciente de que frenar esta sequía es un objetivo claro del equipo: "Hay que buscar las victorias y vamos a pelear por ellas. Cada vez es más difícil, y a veces cuanto más insistes en ganar o más te presiones, más cuesta", confiesa Canal.

Una necesidad que además pueden oler los rivales y sacar tajada de ella para quedarse con el gran botín: "A veces otros te ven las intenciones, ven que estás con muchas ganas y se aprovechan de tu trabajo".

Eso sí, Canal agradece que desde la dirección deportiva no se traslade esa sensación de obsesión por volver a levantar los brazos: "Desde el equipo tampoco nos están volviendo locos. Somos los propios corredores quienes buscamos el resultado".

Un equipo para vencer

Habrá estructuras muy potentes en La Vuelta, y además aparece el hándicap de la presencia de Tadej Pogacar, que en condiciones normales se adjudicará un buen número de victorias a lo largo de la carrera.

Sin embargo, Movistar Team lleva un equipo polivalente y bien confeccionado. Enric Mas y Cian Uijtdebroeks serán los que pelearán por hacer una buena clasificación general, y seguramente serán ellos quienes más complicado lo tengan a la hora de ganar una etapa.

Jorge Arcas es el veterano que aparece como el gregario infatigable y seguro de vida para los líderes, pero los otros cinco corredores ofrecen buenas vibraciones para, con libertad, poder jugar a lo grande.

#TDF2026



⏱️ Pablo Castrillo disputa su primera contrarreloj individual con el maillot de campeón de España 🇪🇸 que consiguió en Sabiñánigo.



Tras estrenarlo en la crono por equipos de Barcelona, hoy lucirá en solitario los colores nacionales. ⭐️⭐️#RodamosJuntos | @movistar_es |… pic.twitter.com/SfD6DUES1l — Movistar Team (@Movistar_Team) July 21, 2026

Iván Romeo, joven perla española que ya ha demostrado ser capaz de ganar en una carrera del más alto nivel, estará listo para dar un paso más en su crecimiento.

Pablo Castrillo, doble ganador de etapa hace dos años en La Vuelta con Kern Pharma, no necesita mucha más presentación.

Raúl García Pierna sigue en constante progresión y el año pasado firmó una gran actuación antes de su abandono, Carlos Canal cuenta con la experiencia de cuatro ediciones en sus piernas y Orluis Aular buscará sus oportunidades en los sprints.

Son, por lo tanto, varios terrenos en los que Movistar Team cuenta con bazas de calidad para poder plantar cara y ofrecer batalla, algo que siempre hace en La Vuelta, pero sobre todo para subir ese escalón y volver a llevarse todos los focos de los grandes protagonistas.

La última victoria

Todavía permanece en la retina de Movistar aquel 2 de septiembre de 2021. Aquel día Miguel Ángel López, que peleaba con su compañero Enric Mas por la segunda plaza del podio, se exhibió en una de las cimas estrellas de aquella edición, el Gamoniteiru.

Fue el último servicio del colombiano a la estructura telefónica. Dos días después llegó el ya mítico "aquí me quedo, fue un placer señores" en el que Supermán se bajó de la bicicleta, abandonó La Vuelta por la puerta de atrás y finalizó de manera abrupta el equipo.

Una de las últimas grandes actuaciones, por cierto, del colombiano antes de que fuera suspendido por su relación con una trama de dopaje ya formando parte del equipo Astana. Situación en la que se encuentra hasta julio de 2027.

Ahora Movistar tiene 21 ventanas abiertas en La Vuelta de este año para terminar con la maldición. Tiene cartas en la mano, el tapete puesto, y quizás algún as en la manga.